Телеканал FREEДОМ з’явився у пакетах естонського оператора Elisa

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ) розширило міжнародну дистрибуцію телеканалу FREEДОМ — тепер він доступний абонентам естонської компанії Elisa. Про це йдеться у пресрелізі МПІУ.

За умовами угоди, FREEДОМ увійшов до пропозиції платформи Elisa Elamus. Зокрема, канал присутній у «Сімейному пакеті», тематичному «Слов’янському пакеті», а також за системою a-la-carte.

Elisa — один із технологічних лідерів Естонії, що входить до складу фінської групи Elisa Oyj. За розміром клієнтської бази компанія посідає друге місце серед операторів кабельного телебачення й інтернету, а на ринку мобільного зв’язку — перше.

Платформа Elisa Elamus побудована на базі Android TV і поєднує традиційне мовлення зі стримінговими можливостями, підтримуючи відеозображення у стандартах HD і 4K. Серед інтерактивних функцій — 14-денний архів програм, хмарний запис, пауза й перемотування ефіру.

Крім понад 150 телеканалів, сервіс пропонує відеопрокат Elisa Huub з оригінальним контентом. Переглядати матеріали можна через смартприставки Digibox, додатки для Smart TV брендів Samsung, LG та Android TV, а також на смартфонах, планшетах і комп’ютерах.

Варто зазначити, що FREEДОМ уже присутній в Естонії й іншими каналами розповсюдження. Зокрема, телеканал мовить у відкритому цифровому ефірі, доступний через супутник Hot Bird 13G, низку міжнародних OTT-платформ, а також у мережах національних провайдерів Telset і STV AS. Підключення до Elisa Elamus суттєво розширює аудиторію каналу в країні.