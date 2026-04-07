Pershing Square Білла Акмана хоче купити Universal Music Group за €55 млрд

Фото: Piotr Swat / Getty

Інвестиційна компанія Pershing Square, яку очолює Білл Акман, направила офіційну пропозицію щодо придбання Universal Music Group (UMG) — одного з найбільших музичних лейблів світу. Вартість угоди оцінюється приблизно в €55 млрд, повідомляє Financial Times.

Угода передбачає змішану форму оплати — грошовими коштами та акціями нової компанії. Зокрема, акціонери UMG отримають €9,4 млрд готівкою з розрахунку €5,05 за акцію, а решту — у вигляді паперів об’єднаної структури. За цією схемою оцінка однієї акції UMG складе €30,4, що на 78% вище за котирування на закритті торгів у понеділок. Завершити угоду планують до кінця поточного року.

- Реклама -

Після злиття нова структура буде зареєстрована в американському штаті Невада, а основний лістинг перенесуть з Амстердамської фондової біржі на Нью-Йоркську. Акман вважає, що нинішня оцінка акцій UMG занижена, а їхня ліквідність — обмежена. Перенесення лістингу, на його переконання, приверне увагу аналітиків і суттєво підвищить торгівельну активність навколо паперів компанії.

UMG — один із найпотужніших гравців музичної індустрії. До її портфеля належать права на пісні Queen і The Beatles, а серед нинішніх виконавців лейблу — Леді Гага, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш та Аріана Гранде. Якщо угода відбудеться, вона увійде до переліку найбільших в історії музичного бізнесу.

Акман — один із найвпливовіших активістських інвесторів Волл-стріт. Аналітики зазначають, що його інтерес до UMG відображає ширшу тенденцію — зростання вартості музичних каталогів та авторських прав на фоні стрімінгового буму.

Тим часом UMG активно інвестує в технологічний розвиток. Раніше компанія оголосила про партнерство з NVIDIA для впровадження моделі штучного інтелекту Music Flamingo у свій музичний каталог. Система дасть змогу аналізувати композиції й шукати треки за емоційними характеристиками та культурним контекстом.

- Реклама -

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

