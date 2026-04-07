Netflix запустив Playground — застосунок з іграми для дітей до 8 років

Netflix запустив застосунок Playground — окремий ігровий простір для дітей віком до восьми років. Новинку вже можна завантажити в США, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та на Філіппінах. У решті країн сервіс планують відкрити наприкінці квітня, пише Reuters.

Playground входить у всі рівні підписки Netflix — жодних додаткових платежів, реклами чи внутрішніх покупок. Частина ігор працює офлайн, що робить застосунок зручним для використання поза домом. Серед першого контенту — ігри за мотивами «Свинки Пеппи», «Вулиці Сезам» і «Гортона» доктора Сьюса.

За задумом компанії, Playground має стати «кураторським простором», де батьки можуть бути впевнені в безпеці цифрового середовища для своїх дітей. Саме безпека та відсутність непередбачуваного контенту є головною обіцянкою нового продукту.

Водночас аналітики, на яких посилається Reuters, зауважують, що ігровий напрям поки не став вагомим драйвером зростання компанії. Одним із ключових чинників вони вважають вужчий портфель упізнаваної інтелектуальної власності порівняно з такими конкурентами, як Warner Bros. Discovery.

Попри це, у Netflix розраховують, що Playground допоможе глибше залучити сімейну аудиторію. Дитячий контент традиційно відіграє роль «якоря» в стримінгових сервісах — родини, де діти регулярно користуються платформою, значно рідше відмовляються від підписки.

Нагадаємо, що ігровий напрям Netflix розвивається послідовно: у жовтні 2025 року компанія відкрила доступ до ігор на телевізорах для широкої аудиторії — тоді вперше з’явилася можливість запускати їх безпосередньо через застосунок на великому екрані.

Редакція Mediasat
