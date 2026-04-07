Megogo щороку витрачає 4,5 млн грн на боротьбу з піратством

Тіньовий ринок відеоконтенту в Україні перевищує легальний за обсягом трафіку у 20 разів, що серйозно стримує розвиток вітчизняних стримінгових платформ. Задля протидії цій проблемі Megogo утримує спеціалізований антипіратський відділ і щорічно витрачає на цей напрям близько 4,5 млн грн. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла маркетингова директорка компанії Валерія Толочина.

За її словами, збитки від піратства несе весь ланцюг учасників ринку — правовласники, платформи, кіностудії, актори, сценаристи та режисери. Додатково держава недоотримує податки з нелегального сегмента, що робить проблему не лише бізнесовою, а й суспільною.

Наразі в антипіратському відділі Megogo працюють 14 спеціалістів. Їхня діяльність охоплює три основні напрями — блокування нелегального контенту, моніторинг сайтів і юридичну роботу. За минулий рік команда видалила 534 000 посилань з Google і заблокувала понад 15 000 нелегальних спортивних трансляцій.

Водночас ефективність блокування суттєво залежить від типу контенту. Найкращі результати команда отримує зі спортивними трансляціями — під час великих матчів блокування сотень нелегальних стримів змушує частину аудиторії переходити на легальний сервіс. Показовим прикладом став бій Усик — Дюбуа II, коли фахівці Megogo заблокували 312 піратських стримів, здебільшого на Twitch і YouTube. З фільмами ситуація складніша — глядачі можуть відкласти перегляд і знайти альтернативу, тому блокування тут менш дієве.

Толочина також наголосила, що захист контенту безпосередньо впливає на його монетизацію. Контент, на який партнери надають права на захист, у середньому показує на 30–40% кращі комерційні результати порівняно з незахищеним.

Редакція Mediasat
