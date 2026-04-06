YouTube заблокував відео Nvidia за скаргою італійського телеканалу, який сам запозичив цей ролик

Відео компанії Nvidia з презентацією власної технології DLSS 5 стало недоступним для частини користувачів YouTube. Це сталося через спрацювання системи захисту авторських прав на користь італійського телеканалу La7. Про курйозний випадок повідомляє Videocardz.

Ситуація склалася так: канал La7 використав відеоматеріал Nvidia у своєму ефірі вже після того, як компанія провела офіційну презентацію. Попри це, алгоритми платформи розцінили трансляцію La7 як пріоритетне джерело і заблокували оригінальне відео виробника. Замість нього користувачі бачили повідомлення про те, що ролик містить матеріали партнера La7, котрий заборонив його показ через порушення авторських прав.

Остаточно встановити, чи йшлося про ручну скаргу з боку La7, чи про автоматичне спрацювання алгоритму Content ID, поки що не вдалося. Формулювання на сторінці заблокованого відео вказує радше на автоматичне блокування, тобто помилку на боці платформи. Водночас для того, щоб алгоритм спрацював саме так, власники каналу La7 мали відповідним чином позначити права на власний контент під час завантаження.

Цей випадок — ще один показовий приклад того, як недосконала система захисту авторських прав YouTube може призводити до абсурдних наслідків, коли оригінальний правовласник втрачає доступ до власного відео через вторинного користувача свого ж матеріалу. Більше про те, як платформа обходиться з авторами та які механізми захисту доступні контент-мейкерам, — у матеріалі Захист прав відеоблогерів у YouTube: між творчістю, бізнесом і законом.

Редакція Mediasat
