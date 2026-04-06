Україна — передостання в Європі за інтернет-свободою: рейтинг Cloudwards

Дослідницький портал Cloudwards опублікував рейтинг Internet Freedom by Country 2026, в якому Україна набрала лише 44 бали зі 100 — і опинилась у нижній частині європейського сегмента. Нижчий результат серед країн континенту мають лише Білорусь і Росія.

Автори оцінили 171 країну за п’ятьма критеріями — доступом до торентів, контенту для дорослих, соцмереж, а також політичного та громадянського контенту й VPN. Методологія дослідження спирається на дані OONI Explorer, матеріали Freedom House, а також урядові повідомлення, судові рішення й регуляторні акти.

За набраними балами Україна потрапила до однієї групи з Камбоджею, Сальвадором, Ізраїлем і Сомалі. Для порівняння, США отримали 64 бали, Велика Британія — 52, тоді як Монголія випередила обидві — з показником 76. Найвищий результат у рейтингу поділяють 11 країн, що набрали по 92 бали, зокрема Бельгія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Нова Зеландія та Тимор-Лешті. Замикає список Північна Корея з нульовим результатом; по 4 бали отримали Китай, Іран, Пакистан і Росія.

Фото: Cloudwards

Окремо дослідники наголошують, що торенти лишаються найбільш переслідуваною категорією у всьому світі — навіть у лідерів рейтингу цей сегмент не є повністю вільним через обмеження авторського права.

Показник у 44 бали свідчить не про якусь одну заборону, а про сукупність обмежень — на доступ до контенту, онлайн-висловлювання й інструменти обходу блокувань. Водночас автори рейтингу наголошують: жодна зі 171 країни не набрала максимальних 100 балів, тобто абсолютної свободи в мережі не існує ніде.

Тема інтернет-цензури актуальна й у ширшому геополітичному контексті. Раніше ми повідомляли, що Державний департамент США працює над онлайн-платформою, яка відкриє мешканцям Європи та інших регіонів доступ до матеріалів, заблокованих їхніми урядами.