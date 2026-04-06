Ліцензія на відеокодек H.264 подорожчала зі $100 тис. до $4,5 млн на рік

Плата за ліцензію H.264/AVC зросла

Адміністратор патентного пулу Via Licensing Alliance (VLA) кардинально переглянув умови ліцензування кодека H.264/AVC. Замість колишнього фіксованого максимуму у $100 000 на рік запроваджено багаторівневу модель, де найвища ставка для великих платформ сягає $4,5 млн щорічно, пише Streaming Media.

Нові умови стосуються лише тих, хто укладатиме ліцензійну угоду з 2026 року. Чинні ліцензіати зберігають попередні ставки. Водночас VLA заздалегідь повідомила ринок ще у 2025-му — фактично давши учасникам галузі «останній шанс» зафіксувати вигідніші тарифи до кінця минулого року.

Нова тарифна шкала ділить сервіси залежно від розміру аудиторії. Найбільші OTT-платформи — Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Apple TV+ і YouTube, — а також соціальні мережі й хмарні ігрові сервіси з сотнями мільйонів користувачів потрапляють на максимальний тариф. Сервіси середнього розміру сплачуватимуть від $2,25 млн до $3,375 млн, і лише стартапи залишаються на колишньому мінімальному рівні.

Вартість ліцензії на відеокодек H.264

Ситуацію загострює загальна напруга на ринку відеокодеків. Галузь іще не оговталася від подорожчання ліцензій на H.265/HEVC — воно вже призвело до призупинення продажів пристроїв ASUS і MSI в Німеччині через патентні суперечки. Тепер до цього додається новий виток.

Юристи наголошують, що попри закінчення терміну дії частини патентів H.264 ліцензійні зобов’язання зберігаються. Береться до уваги не кількість, а значущість чинних патентів. Паралельно посилюється тиск з боку інших пулів, що просувають збори за HEVC, VVC та навіть AV1.

Оскільки H.264 залишається базовим відеокодеком майже для всіх платформ і пристроїв, нові тарифи можуть обернутися для індустрії багатомільйонними витратами — і, як це вже бувало, зрештою відіб’ються на кінцевих користувачах.

Нагадаємо, нещодавно Dolby подала позов проти Snapchat за порушення патентних прав при використанні кодеків AV1 і HEVC.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Netflix випустив VOID — відкриту ШІ-модель, яка прибирає об’єкти з відео та перераховує фізику сцени

Netflix оприлюднив відкриту ШІ-модель VOID для видалення об'єктів із відео. Вона перераховує фізику сцени й доступна на Hugging Face під ліцензією Apache 2.0.
Новини

Dolby подала позов проти Snapchat за порушення патентних прав при використанні кодеків AV1 і HEVC

Dolby подала до суду на Snapchat за застосування кодека AV1 без належного ліцензування. Позов може змінити ставлення галузі до «відкритих» відеостандартів.
Новини

Суд в Італії зобов’язав Netflix відшкодувати кошти підписникам за незаконне підвищення тарифів

Римський суд визнав незаконним підвищення цін Netflix з 2017 по 2024 рік і зобов'язав компанію відшкодувати кошти підписникам. Netflix оскаржуватиме рішення.
Новини

Поліція затримала шахраїв, які перевипускали SIM-карти для зламу мобільного банкінгу

На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які перевипускали SIM-картки і виводили кошти з рахунків жертв у п'яти регіонах України.
Новини

У США хочуть закрити лазівку, якою китайські виробники досі ввозили телеком-обладнання

FCC вивчає можливість повної заборони ввезення обладнання Huawei, ZTE, Hikvision та інших китайських виробників — незалежно від дати його виробництва.