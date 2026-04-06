«Київстар» запустив маркетплейс цифрових інструментів для бізнесу

«Київстар» відкрив для підприємців власний онлайн-маркетплейс — платформу, що агрегує цифрові рішення від партнерів компанії та дає змогу бізнесу швидко знайти й під’єднати потрібний сервіс. Про це йдеться у пресрелізі «Київстар».

Платформа орієнтована насамперед на малий і середній бізнес, стартапи та компанії на етапі масштабування. Сервіси в маркетплейсі згруповані за категоріями, а кожен із них представлений у вигляді структурованої картки з ключовими параметрами — назвою продукту, основними функціями, тарифами, підтримуваними інтеграціями та кейсами використання. Такий формат дає змогу порівняти кілька рішень в одній категорії й обрати найбільш відповідне без зайвих пошуків.

Окрім стандартного каталогу, маркетплейс пропонує ексклюзивні умови від партнерів — знижки, подовжений тестовий доступ або розширений функціонал. Заявку на підключення можна подати через вбудовану форму: після її заповнення система автоматично передає запит партнеру, що прискорює зворотний зв’язок і старт роботи з обраним продуктом.

На момент запуску в маркетплейсі доступні CRM-системи та рішення для телефонії й віртуальних АТС. Надалі «Київстар» планує розширити платформу — серед наступних напрямів маркетингові інструменти, HR-платформи, конструктори чат-ботів і навчальні рішення.

«Ми створили маркетплейс, щоб надати бізнесу простий і зрозумілий спосіб вибрати цифрові інструменти в одному місці. Це рішення допоможе підприємцям зекономити час, а партнерам — отримати нових клієнтів. Ми продовжимо розвивати платформу, додаючи нові категорії та рішення», — зазначає Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку «Київстар».

Маркетплейс стає частиною ширшої цифрової екосистеми, яку «Київстар» послідовно розбудовує для бізнесу. Раніше компанія запустила власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud, орієнтований на компанії різного масштабу та державні організації — для безпечного зберігання даних і підтримки операційних процесів у локальному цифровому середовищі.