«Київстар ТБ» розпочав зйомки нового оригінального серіалу «Мій новий берег»

Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» розпочала фільмування власного серіалу «Мій новий берег» — мелодрами про жінку, яка опиняється перед вибором між звичним, але безвихідним життям і ризикованим стартом із чистого аркуша. Прем’єра запланована на цю осінь, йдеться у пресрелізі «Київстар ТБ».

В основі сюжету «Мого нового берегу» — Галина (Олена Світлицька), 25-річна чемпіонка міста з pole dance, яка працює танцівницею у нічному клубі. Дівчина відмовляється терпіти зневажливе ставлення клієнтів і відстоює особисті межі — попри те що це коштує їй штрафів і боргів. Ситуація загострюється, і виходу, здається, немає.

Поворот настає після смерті рідної тітки — єдиної близької людини Галини. Та залишає племінниці будинок у невеликому приморському містечку Лазурний порт. Вирушивши туди на похорон і оформивши спадщину, героїня вирішує залишитися й відкрити власний готель. Цей крок стає точкою відліку нового життя.

Головні ролі у серіалі виконають Олена Світлицька та Олексій Яровенко. Також у проєкті з’являться Надія Хільська, Марія Краснощок, Софія Яшвілі та інші актори.

Паралельно платформа готує ще одну осінню прем’єру — серіал «Відважна дівчина», знімання якого вже завершено. Таким чином, «Київстар ТБ» цієї осені планує показ одразу декількох оригінальних українських проєктів.

