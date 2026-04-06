Цифровий дивіденд 2026: Україна отримає мобільний інтернет, але заплатить ефірним ТБ

Є рішення, які виглядають як технічна процедура, але за ними стоїть серйозний перерозподіл. Саме таким є звільнення цифрового дивіденду — діапазону 700 МГц — заплановане на 2026 рік. Частоти передадуть мобільним операторам, Україна виконає євроінтеграційне зобов’язання, а мобільний інтернет нарешті дійде до сіл і підвалів. Але є одне «але»: читачі цього сайту відчують зворотний бік найгостріше, бо частина передавачів DVB-T2 просто зникне.

Що відбувається і навіщо

700 МГц — це радіочастотне золото. Сигнал на цих частотах покриває до 10 кілометрів від однієї вежі та проникає крізь бетонні стіни. Для порівняння: більшість 4G-мереж сьогодні працює на 1800–2600 МГц, де радіус покриття — 2–3 км. Різниця принципова. Один передавач 700 МГц замінює чотири-п’ять веж вищих частот — і це напряму впливає на економіку розгортання в малих містах та селах.

Зараз цей діапазон частково зайнятий ефірним цифровим телебаченням. В Україні T2 давно замінив аналог — але частина передавачів мережі все ще працює на каналах вище 49-го (694 МГц і вище), тобто в тій зоні, яка підлягає «розчищенню» для мобільного зв’язку. Саме тут і починається конфлікт інтересів.

Звільнення спектра — це пряма вимога acquis communautaire ЄС. Рішення 2017/899 зобов’язало країни-члени відкрити смугу 694–790 МГц для мобільних послуг. Для країни-кандидата це не рекомендація — це умова. Без виконання цього кроку не можна говорити про гармонізацію телеком-регулювання з євростандартом.

Світ вже пройшов цей шлях — і не пошкодував

Коротко про те, як це зробили інші.

США, 2008. Аукціон 700 МГц зібрав $19,6 млрд — рекорд FCC на той час. Verizon і AT&T забрали найцінніші ліцензії, і впродовж десяти років покриття 4G у країні перевалило за 99% населення. Урок: якщо не прописати жорсткі зобов’язання щодо сільського покриття, оператори підуть у міста і зупиняться там.

Японія, 2012. Спектр роздали без аукціону — адміністративно, зате з залізними зобов’язаннями: базові станції в усіх префектурах за п’ять років. Результат — 98% покриття 5G. Модель спрацювала там, де регулятор сильний. Для України це ризикована опція.

Корея пішла іншим шляхом: зробила ставку на середньочастотний 3,5 ГГц і проігнорувала 700 МГц ще у 2016-му. Сьогодні країна має 215 000 базових станцій 5G — у 13 разів більше на душу населення, ніж США. Це ціна рішення ігнорувати низькочастотний спектр. Для України, де грошей і так немає, повторювати корейський шлях — розкіш непосильна.

Німеччина, 2015 — перша в ЄС провела аукціон 700 МГц. Операторам дали шість місяців після аукціону і зобов’язали спочатку покрити сільські райони, а вже потім іти в міста. Зворотний порядок пріоритетів — і він спрацював: через рік регулятор звітував про виконання зобов’язань у шести з тринадцяти федеральних земель.

Висновок простий: кожна країна, яка реалізувала цифровий дивіденд, отримала дешевший і ширший мобільний інтернет. Жодна — не пошкодувала.

Україна: T2 давно є, але проблема нікуди не ділась

Тут варто зупинитися, бо є поширена помилка у розумінні ситуації.

Україна справді давно перейшла на DVB-T2. Аналогового мовлення немає. Але це не означає, що частоти цифрового дивіденду вже вільні. Частина передавачів T2-мережі — особливо в обласних центрах і великих містах — досі використовує канали з номером вище 49-го (тобто частоти вище 694 МГц). Саме цей шматок спектра і є «цифровим дивідендом», який потрібно розчистити.

Щоб передати ці частоти мобільним операторам, передавачі мають або переїхати на нижчі канали (нижче 49-го), або — якщо для них немає вільного місця в нижньому діапазоні — бути просто вимкнені.

І ось тут починається неприємна правда.

Дев’ять обласних центрів: де T2 стане меншим

Переведення всіх передавачів у нижній діапазон — технічно можливе, але не завжди реальне. Частотний план України має обмежену кількість доступних позицій нижче 49-го каналу. Особливо гостра ситуація в густонаселених регіонах, де кожна позиція вже зайнята або скоординована з сусідніми країнами.

За наявними даними, щонайменше в дев’яти обласних центрах частина передавачів, що зараз транслюють пакети DVB-T2 у верхньому діапазоні (канали 50+), не матиме куди «переїхати». Це означає одне: вони будуть вимкнені.

Для глядача це виглядатиме так: T2 є, приставка є, антена є — а кілька мультиплексів або зникнуть, або стануть доступні лише з певних точок прийому. В містах, де ефірне ТБ і так поступається кабелю та стрімінгу, це помітять одиниці. Але в передмістях і районах, де T2 — єдине джерело безкоштовного телебачення, це буде реальна втрата.

Говорити вголос про цей наслідок не прийнято — надто незручно поруч із позитивними наративами про мобільний інтернет і євроінтеграцію. Але для аудиторії Медіасат це важливіше, ніж для будь-кого іншого.

Що Україна отримує натомість — і чи варто воно того

Відповідь на питання «чи варто» залежить від того, ким ти є.

Якщо ти житель райцентру без нормального 4G — вивільнення 700 МГц це шанс нарешті отримати стабільний мобільний інтернет. Операторам стане вигідно будувати тут мережу: одна вежа замість п’яти — зовсім інша математика інвестицій.

Якщо ти глядач, який дивиться ефірне T2 у передмісті великого міста через антену на балконі — ти можеш втратити кілька каналів без жодної компенсації.

Для країни загалом баланс позитивний: мобільний інтернет у підвалах і укриттях в умовах війни — це вже не питання комфорту, а безпеки. Фундамент для майбутнього 5G поза великими містами. Сигнал для інвесторів про те, що Україна виконує зобов’язання навіть під час повномасштабного вторгнення.

Але для телеком-спільноти та тих, хто стежить за ефірним мовленням, важливо не закривати очі на ціну цього прогресу. Цифровий дивіденд для мобільного зв’язку — це одночасно дефіцит для ефірного ТБ. І цей дефіцит уже розкладений по конкретних містах та конкретних передавачах.

Що варто зробити до того, як це станеться

По-перше, регулятор має публічно оприлюднити список передавачів, що підлягають вимкненню або перенесенню — із прив’язкою до регіонів і мультиплексів. Зараз ця інформація фактично закрита.

По-друге, мовники мають отримати чіткий план і строки — не за місяць до дедлайну, а зараз. Перехід 2026 року не повинен повторити хаос аналогового вимкнення.

По-третє, умови ліцензій для операторів 700 МГц мають містити конкретні зобов’язання щодо покриття: не просто «розгорнути мережу», а покрити такий-то відсоток населення поза обласними центрами у такий-то строк. Інакше оператори, як завжди, підуть туди, де абонентів більше — в міста — і сільська місцевість знову почекає.

Підсумок

2026 рік принесе Україні важливий частотний ресурс, перевірений у десятках країн світу. Але разом з ним — тихе звуження ефірного T2 у ряді регіонів. Обидві речі правдиві одночасно, і говорити треба про обидві.

Цифровий дивіденд — це не лише перемога. Це компроміс. І чим раніше цей компроміс буде названий своїм іменем, тим краще для всіх, хто від нього залежить.