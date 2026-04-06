Браузер Chrome отримає нативне відкладене завантаження відео та аудіо

Новини
Google Chrome
Фото: Getty Images

Google Chrome та інші браузери на базі Chromium — зокрема Edge і Vivaldi — невдовзі підтримуватимуть нативне відкладене, або «ліниве», завантаження (lazy loading) для відео та аудіо. Нова функція дасть змогу зменшити споживання мережевого трафіку й пришвидшити відкриття навіть найважчих сторінок, пише Windows Latest.

Відкладене завантаження вже кілька років присутнє в Chrome, однак досі охоплювало лише зображення та фрейми (iframe). Ідею розширити цей механізм на медіафайли запропонував незалежний розробник Chromium Гельмут Янушка (Helmut Januschka). Суть підходу проста — браузер не завантажує відео чи аудіо одразу під час відкриття сторінки, а робить це лише тоді, коли користувач прокручує вміст до місця розташування відповідного елемента.

- Реклама -

Нині більшість сайтів вирішує це завдання через JavaScript, зокрема за допомогою Intersection Observer — інструменту, що відстежує видимість елементів у вікні перегляду. Втім, такий підхід вважається недостатньо надійним, ускладнює архітектуру сторінки й не взаємодіє коректно з вбудованим у браузер сканером попереднього завантаження.

Нативне lazy loading усуває ці обмеження — браузер самостійно керує завантаженням медіаконтенту, водночас враховуючи якість мережевого з’єднання. Технологія також коректно взаємодіє з функцією автовідтворення і не блокує повне відображення сторінки для медіафайлів, що перебувають поза полем зору.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

За даними Windows Latest, перші кроки з упровадження функції в Chromium розпочались ще в січні, а наприкінці березня процес перейшов у стадію підготовки до релізу. Наразі технологія вже ввімкнена за замовчуванням для стабільних збірок — і, найімовірніше, стане загальнодоступною у Chrome 148.

Це не перше вдосконалення Chrome, пов’язане з відео. Раніше Google додала до браузера функцію «Копіювати відеокадр», що дає змогу зберігати окремі кадри з роликів безпосередньо в браузері — без потреби робити знімок екран.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

