Американець запустив радіостанцію, де весь контент генерує штучний інтелект

Американський економіст Халед Елтохі розробив і запустив цілодобову інтернет-радіостанцію WRIT-FM, у якій штучний інтелект (ШІ) Claude відповідає за весь контент — від сценаріїв до музичних заставок. Як розповів сам автор у Reddit-пості, увесь програмний код він написав за допомогою Claude Code.

Технологічний стек проєкту охоплює Python, ffmpeg, Icecast, Claude CLI для генерації сценаріїв, систему синтезу мовлення Kokoro TTS та ACE-Step для створення музичних заставок засобами ШІ. Станція працює на Mac Mini та мовить безперервно, генеруючи весь контент у режимі реального часу. Кожне слово в ефірі народжується через Claude CLI, зазначає dev.ua.

Попри це, сама система мовлення (stream_gapless.py) функціонує без участі ШІ — виключно на евристиках. Вона відстежує активне шоу через файловий пошук, відтворює розмовні блоки з відповідних черг, між якими вставляє музичні заставки, згенеровані ACE-Step, та видаляє сегменти після програвання. Скрипти-демони стежать за наповненістю черг і запускають нову генерацію, коли кількість готових сегментів падає нижче порогового значення. Щоб уникнути повторів, система використовує базу даних SQLite, яка зберігає історію відтворень у межах чотиригодинного вікна.

Як працює WRIT-FM

Станція має п’ять авторських ШІ-ведучих із визначеними особистостями, стилями мовлення та чіткими «антипатернами» — переліками фраз і тем, яких вони ніколи не вживають. Зокрема, The Liminal Operator веде нічні філософські програми, Dr. Resonance займається історією музики, Nyx — нічними роздумами, Signal — аналізом новин, а Ember спеціалізується на соулі та фанку. Claude генерує для кожного з них сценарії обсягом від 1500 до 3000 слів у семи форматах — глибокі аналітичні розбори, симульовані інтерв’ю, панельні дискусії між двома ШІ-ведучими, новинні огляди на основі реальних RSS-стрічок, оповіді, музичні есеї та рубрика листів слухачів.

Щотижневий розклад містить вісім різних шоу. Адаптуючи тон, тематичний фокус і манеру мовлення під кожного ведучого, Claude пише унікальні сценарії для кожного випуску. Новинне шоу отримує реальні заголовки з RSS-стрічок, які ШІ інтерпретує крізь призму нічного ефіру, а не просто переказує.

Ключовим архітектурним рішенням розробник вважає відмову від участі ШІ безпосередньо в циклі виконання (runtime). Попередня генерація контенту у файлові черги, які стрімер споживає вже готовими, гарантує безперебійний ефір без простоїв в очікуванні відповіді від API. «Також виявилося, що “антипатерни” персонажів — чіткі списки того, чого ведучий ніколи не повинен робити — важать більше для стабільності образу, ніж позитивні інструкції», — зазначив Елтохі.

Послухати WRIT-FM можна на сайті станції, а вихідний код проєкту опублікований на GitHub.

Варто зазначити, що ідея ШІ-радіостанції не нова: ще у березні 2023 року компанія Futuri Media оголосила про запуск RadioGPT — першої у світі «локалізованої» радіостанції на основі ШІ, побудованої на моделі GPT-3 від OpenAI.