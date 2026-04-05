Dolby подала позов проти Snapchat за порушення патентних прав при використанні кодеків AV1 і HEVC

Американська компанія Dolby звернулася до окружного суду США в штаті Делавер із позовом проти Snap Inc. — розробника месенджера Snapchat. Компанія стверджує, що Snapchat використовує кодеки AV1 та HEVC (High Efficiency Video Coding — відеокодек високої ефективності) без належного ліцензування запатентованих технологій Dolby. Про це пише Ars Technica.

Кодек AV1 розробило некомерційне об’єднання IT-компаній Alliance for Open Media (AOMedia) і позиціювало його як відкриту альтернативу платним форматам стиснення відео, зокрема HEVC, без необхідності сплачувати роялті. Проте Dolby у своєму позові наголошує, що AOMedia не володіє всіма патентами, задіяними в реалізаціях AV1. На думку компанії, специфікацію кодека розробляли вже після реєстрації багатьох фундаментальних патентів на стиснення відео, тож AV1 фактично відтворює технології, захищені правами третіх сторін, — і це зобов’язує користувачів отримувати окремі ліцензії.

Dolby також підкреслює, що хоча Snapchat має ліцензію на використання HEVC, перехід на AV1 не знімає ліцензійних зобов’язань — адже обидва кодеки містять технічно схожі рішення, захищені патентами компанії. Застосовані технології є «критично важливими» для роботи відеосервісу Snapchat, ідеться в позові.

Варто зазначити, що Dolby — не єдина компанія, яка оскаржує правовий статус AV1. Так, InterDigital подала позов проти Amazon, заявивши, що пристрої Fire TV та інші продукти компанії порушують її патенти в галузі AV1 і суміжних технологій стиснення відео.

Експерти вбачають у цих судових суперечках ширшу проблему. Фахівець у сфері інтелектуальної власності Флоріан Мюллер у коментарі для Ars Technica зазначив, що заяви великих IT-компаній про безплатне розповсюдження кодеків не є юридичною гарантією. Оскільки всі відеокодеки певною мірою використовують схожі технічні підходи, ризик порушення патентів, власники яких не погоджувалися на безліцензійне розповсюдження, залишається доволі високим.

Відтак, ці позови ставлять під сумнів одну з ключових переваг AV1 — його статус справді відкритого та вільного від роялті стандарту. Судові процеси можуть змінити підхід індустрії до впровадження «відкритих» кодеків і змусити компанії переглянути умови ліцензування.

Тим часом Dolby продовжує розвивати власні технології — зокрема, торік компанія представила Dolby Vision 2, друге покоління стандарту HDR-відео зі штучним інтелектом, яке дебютувало через десять років після виходу оригінальної технології.