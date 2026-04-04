Суд в Італії зобов’язав Netflix відшкодувати кошти підписникам за незаконне підвищення тарифів

Римський суд постановив, що Netflix упродовж семи років незаконно підвищував вартість підписок в Італії, та зобов’язав компанію відшкодувати кошти клієнтам. Про це повідомляє Reuters.

Позов проти Netflix Italia подала споживча організація Movimento Consumatori. Вона стверджувала, що стримінговий сервіс чотири рази підвищував тарифи — у 2017, 2019, 2021 та 2024 роках — у спосіб, який суперечить національному законодавству про захист прав споживачів. Суд підтримав позицію Movimento Consumatori й визнав відповідні умови договорів несправедливими: у своїх угодах із користувачами компанія не вказувала обґрунтованих причин для зміни вартості підписки.

Відповідно до рішення, кожен постраждалий підписник має право на зниження поточного тарифу, повернення надміру сплачених коштів та, за потреби, додаткову компенсацію. Адвокати Movimento Consumatori Паоло Фіоріо та Ріккардо Пінна підрахували, що для тарифу Premium незаконні підвищення сукупно склали 8 євро на місяць, для тарифу Standard — 4 євро на місяць. Таким чином, підписник Premium, який безперервно користувався Netflix із 2017 року, може претендувати на відшкодування близько 500 євро, а підписник Standard — приблизно 250 євро.

Рішення ухвалено 1 квітня, однак, попри дату, цілком серйозне. Суд зобов’язав Netflix упродовж 90 днів поінформувати поточних і колишніх клієнтів в Італії про їхнє право на відшкодування через електронну пошту, звичайні листи, власний вебсайт і провідні національні газети. Якщо компанія не виконає цієї вимоги, їй загрожує фіксований щотижневий штраф.

Варто зазначити, що рішення суду не означає автоматичних виплат усім італійським клієнтам Netflix. Воно діє виключно в Італії й ґрунтується на місцевих нормах споживчого права. За даними італійського регулятора у сфері комунікацій, у 2024 році Netflix налічував понад 8 мільйонів унікальних користувачів в Італії, а у 2025 році — 5,4 мільйона підписників. Компанія повідомила, що оскаржуватиме судове рішення. «Ми дуже серйозно ставимося до прав споживачів і вважаємо, що наші умови завжди відповідали італійському законодавству та практиці», — заявили в Netflix.

