Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) вивчає можливість цілковитої заборони ввезення телекомунікаційного обладнання та засобів відеоспостереження від кількох китайських виробників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву відомства.

Перші кроки до обмеження імпорту китайського телекомунікаційного обладнання FCC зробила ще 2021 року, включивши до переліку заборонених товарів продукцію п’яти компаній — Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision і Dahua. Підставою слугувала загроза національній безпеці країни.

У листопаді 2022 року регулятор пішов далі й оголосив, що більше не видаватиме дозволів на ввезення або продаж нових моделей цих брендів. Утім, заборона охопила лише обладнання, випущене після 2022 року, тоді як раніше вироблена продукція продовжувала надходити до США на законних підставах.

Саме цю прогалину FCC вирішила усунути. 3 квітня 2026 року відомство звернулося до громадськості по коментарі щодо доцільності поширення заборони на все обладнання зазначених компаній без винятку — незалежно від дати виробництва. Відтак регулятор розглядає можливість повного закриття лазівки, якою китайські виробники досі користувалися.

Ініціатива є частиною ширшої політики FCC щодо обмеження іноземного обладнання на американському ринку. Раніше комісія заборонила ввезення до США споживчих маршрутизаторів іноземного виробництва без попереднього дозволу регулятора — такі пристрої також були визнані неприйнятною загрозою національній безпеці.