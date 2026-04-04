У США хочуть закрити лазівку, якою китайські виробники досі ввозили телеком-обладнання

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) вивчає можливість цілковитої заборони ввезення телекомунікаційного обладнання та засобів відеоспостереження від кількох китайських виробників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву відомства.

Перші кроки до обмеження імпорту китайського телекомунікаційного обладнання FCC зробила ще 2021 року, включивши до переліку заборонених товарів продукцію п’яти компаній — Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision і Dahua. Підставою слугувала загроза національній безпеці країни.

У листопаді 2022 року регулятор пішов далі й оголосив, що більше не видаватиме дозволів на ввезення або продаж нових моделей цих брендів. Утім, заборона охопила лише обладнання, випущене після 2022 року, тоді як раніше вироблена продукція продовжувала надходити до США на законних підставах.

Саме цю прогалину FCC вирішила усунути. 3 квітня 2026 року відомство звернулося до громадськості по коментарі щодо доцільності поширення заборони на все обладнання зазначених компаній без винятку — незалежно від дати виробництва. Відтак регулятор розглядає можливість повного закриття лазівки, якою китайські виробники досі користувалися.

Ініціатива є частиною ширшої політики FCC щодо обмеження іноземного обладнання на американському ринку. Раніше комісія заборонила ввезення до США споживчих маршрутизаторів іноземного виробництва без попереднього дозволу регулятора — такі пристрої також були визнані неприйнятною загрозою національній безпеці.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Dolby подала позов проти Snapchat за порушення патентних прав при використанні кодеків AV1 і HEVC

Dolby подала до суду на Snapchat за застосування кодека AV1 без належного ліцензування. Позов може змінити ставлення галузі до «відкритих» відеостандартів.
Новини

Суд в Італії зобов’язав Netflix відшкодувати кошти підписникам за незаконне підвищення тарифів

Римський суд визнав незаконним підвищення цін Netflix з 2017 по 2024 рік і зобов'язав компанію відшкодувати кошти підписникам. Netflix оскаржуватиме рішення.
Новини

Поліція затримала шахраїв, які перевипускали SIM-карти для зламу мобільного банкінгу

На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які перевипускали SIM-картки і виводили кошти з рахунків жертв у п'яти регіонах України.
Новини

YouTube видалив білоруські канали БЕЛТА, ОНТ і СТВ

3 квітня YouTube видалив канали БЕЛТА, ОНТ і СТВ, посилаючись на санкції. Мінінформ Білорусі назвав це недружнім кроком і залишив за собою право на відповідь.
Новини

MEGOGO покаже матч «Атлетіко» — «Барселона»: деталі трансляції

4 квітня MEGOGO ексклюзивно транслюватиме матч «Атлетіко» — «Барселона». Гру коментуватимуть Віталій Волочай і Вадим Шевякін. Початок зустрічі — о 22:00.