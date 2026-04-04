Поліція затримала шахраїв, які перевипускали SIM-карти для зламу мобільного банкінгу

На Дніпропетровщині поліцейські викрили організовану злочинну групу, члени якої видавали себе за працівників мобільних операторів та незаконно перевипускали SIM-карти, щоб діставати доступ до банківських рахунків громадян. Про це повідомляє Національна поліція України (НПУ).

Серед потерпілих — мешканці різних регіонів країни: Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Загальна сума збитків, яку встановили правоохоронці, становить близько 1 млн грн.

Схема злочину була чіткою й продуманою. Шахраї зв’язувалися з потенційними жертвами від імені мобільних операторів і домагалися перевипуску SIM-карти. Здобувши контроль над номером телефону, злочинці входили до мобільного банкінгу, змінювали паролі та переказували кошти на власні рахунки. Після цього гроші знімали готівкою через банкомати й платіжні термінали.

В НПУ також зауважили, що в окремих випадках зловмисники не зупинялися й намагалися проводити додаткові незаконні операції з рахунками постраждалих.

Слідство встановило, що угруповання діяло за заздалегідь розробленим планом і мало чітку ієрархічну структуру. Організатор координував усіх учасників, розподіляв ролі, забезпечував необхідними гаджетами та контролював розподіл здобутих коштів. Рядові члени відповідали за пошук телефонних номерів жертв і спілкування з ними, а також за перевипуск карток та безпосереднє виведення грошей.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних та їхніх автомобілях на Дніпропетровщині поліцейські вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, накопичувачі даних, упаковки від SIM-карт та інші речові докази.

Трьом підозрюваним оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

