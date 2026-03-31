У США прибрали регуляторні бар’єри, що заважали операторам відмовитися від мідних мереж

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) ухвалила нові регуляторні норми, що суттєво спрощують виведення з експлуатації застарілої мідної телекомунікаційної інфраструктури. Зміни стосуються як вимог щодо переходу на нові мережі, так і умов надання традиційних послуг — голосової телефонії, низькошвидкісної передачі даних і VoIP через мідні кабелі. Про це пише The Register.

За оцінками FCC, нові правила щорічно вивільнятимуть «десятки мільярдів» доларів, які оператори зможуть спрямувати на розбудову сучасних високошвидкісних мереж. Варто зазначити, що на початку березня FCC вже оголошувала про плани прискорити відмову від мідних мереж — нинішнє рішення втілює цей курс. До ухвалення змін компанії мусили щоразу одержувати дозвіл на відключення мідних ліній у кожному населеному пункті, що суттєво гальмувало модернізацію. Тепер регулятор усунув низку нормативних бар’єрів, які фактично змушували бізнес утримувати клієнтів на застарілих мережах.

- Реклама -

Масштаб проблеми добре ілюструє такий приклад. Лише один провайдер щорічно витрачає $6 млрд на обслуговування мідних мереж, кількість користувачів яких невпинно скорочується. Попри це, попередні правила зобов’язували підтримувати таку інфраструктуру у справному стані. Американські телекомунікаційні оператори, зокрема AT&T, давно наполягали на скасуванні цих обмежень на користь оптичних і бездротових технологій.

Водночас FCC наголосила, що критично важливі служби — насамперед система екстреного виклику 911 — не постраждають від нових правил. Регулятор також підтвердив пріоритет федеральних норм над вимогами штатів і місцевих органів влади в питаннях модернізації мереж. Втім, масове відключення мідної інфраструктури може спричинити й небажані наслідки — зокрема екологічного характеру.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

В цілому галузь позитивно сприйняла рішення. Асоціація бездротової інфраструктури (Wireless Infrastructure Association, WIA) високо оцінила кроки FCC зі спрощення норм модернізації мереж і назвала відмову від застарілих правил перемогою здорового глузду. У WIA наголосили, що саме ці норми стримували ефективні інвестиції в сучасні телекомунікаційні мережі.

Зазначимо, що схожі процеси відбуваються й в інших країнах. Зокрема Федеральне мережеве агентство Німеччини — Bundesnetzagentur — просуває ініціативу поетапного відключення застарілих мідних кабельних мереж із переходом на пряме оптоволоконне підключення кінцевих споживачів. Втім, наразі ця пропозиція має рекомендаційний характер.