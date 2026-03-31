Стримінгові сервіси вперше заробили понад $150 млрд на підписках

Фото: Shutterstock

Світовий ринок відеостримінгу у 2025 році вперше подолав позначку $150 млрд. Сукупні надходження від підписок склали $157,1 млрд — утричі більше, ніж у 2020 році, коли цей показник ледь сягав $50 млрд, пише The Hollywood Reporter.

Річне зростання склало 14%, а головними його рушіями стали підвищення вартості передплати, поява тарифів із вбудованою рекламою та вихід платформ на нові географічні ринки. Якщо врахувати рекламні надходження, загальний обсяг ринку виявляється ще більшим — у 2025 році платформи сукупно заробили $177 млрд, із яких близько $20 млрд дала реклама.

Особливо показова динаміка рекламного сегмента. Частка доходів від тарифів із рекламою зросла з менш ніж 5% у 2020 році до 28% у 2025-му. Тобто за п’ять років цей показник збільшився майже в шість разів.

США залишаються найбільшим ринком — на них припадає близько половини світових доходів від підписок. Серед окремих гравців вирізняється Netflix, який наростив виручку на 14% після підвищення цін. Загалом аналітики фіксують зміну пріоритетів у галузі — стримінгові сервіси дедалі більше зосереджуються не на залученні нових абонентів, а на збільшенні доходу з наявної аудиторії через цінові та рекламні механізми.

Прогнози на найближчі роки також оптимістичні. За оцінками аналітиків, до 2030 року сукупні доходи від підписок досягнуть $202 млрд — приріст становитиме близько 29% від нинішнього рівня. Своєю чергою реклама може щорічно додавати ще $42 млрд.

Паралельно зростають і витрати платформ на контент. Раніше ми повідомляли, що у 2026 році стримінгові сервіси вперше витратять понад $100 млрд на виробництво оригінального контенту. Загальний обсяг інвестицій сягне $101 млрд — близько 40% усіх вкладень у світову медіаіндустрію.

Редакція Mediasat
