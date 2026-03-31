Смартфон Трампа таки існує — нещодавно пристрій пройшов сертифікацію FCC

Золотий телефон T1 Phone
Федеральна комісія зв’язку США (FCC) у січні сертифікувала смартфон T1 — пристрій мобільного оператора Trump Mobile, створеного за ініціативи чинного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Verge.

Як зазначають журналісти видання, ще в лютому вони отримали від представників Trump Mobile підтвердження того, що пристрій пройшов реєстрацію в американського регулятора. Сертифікаційна заявка містить мінімум технічних даних — зокрема підтримку Bluetooth 5.3 й Wi-Fi 6E. Її подала компанія Smart Gadgets Global.

Втім сайт Smart Gadgets Global справляє враження поспіхом зробленого ресурсу. При цьому генеральним директором компанії є Ерік Томас — та сама особа, що очолює й Trump Mobile. Збіг юридичних адрес Smart Gadgets Global з реквізитами інших структур, пов’язаних з Томасом, дає авторам публікації підстави припускати, що саме цей пристрій оператор планує виводити на ринок під власною маркою.

Автори матеріалу водночас застерігають: сертифікація сама по собі не гарантує, що смартфон таки надійде у продаж. Однак вона свідчить про реальні наміри залучених компаній вивести пристрій на ринок.

Питання про те, яким саме буде T1, лишається відкритим. Раніше ми повідомляли, що дизайн смартфона за час анонсування зазнав кількох кардинальних змін, а фінальна версія підозріло нагадує тайванський HTC U24 Pro.

Редакція Mediasat
