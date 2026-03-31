Набули чинності нові мовні вимоги до провайдерів та стримінгів

З 31 березня 2026 року в Україні запрацювали нові мовні вимоги до провайдерів аудіовізуальних сервісів і платформ відео на замовлення. Відповідні положення містяться в частинах 12 та 14 статті 40 Закону України «Про медіа», про що повідомляє Секретаріат Уповноваженої із захисту державної мови.

За новими нормами, кожен телевізійний пакет, який провайдери пропонують абонентам, має містити щонайменше 60% каналів, що мовлять державною мовою. До цієї квоти зараховують канали, які отримали українську ліцензію або зареєструвалися відповідно до Закону «Про медіа».

- Реклама -

Для онлайн-кінотеатрів і стримінгових платформ діє окрема вимога — щонайменше 25% контенту в каталозі має бути дубльовано або озвучено українською. Вимоги не поширюються на музичні сервіси й подкасти.

Ще одне нововведення стосується мовної доступності: якщо відеоматеріал має кілька звукових доріжок, українська версія (за її наявності) має бути встановлена як основна за замовчуванням. Сервіси, що поєднують функції телебачення й онлайн-кінотеатру, мусять виконувати обидві вимоги одночасно.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська нагадала, що Закон «Про медіа» набрав чинності три роки тому — 31 березня 2023 року, а мовні вимоги впроваджувалися поступово. «Йдеться про системне і поетапне впровадження норм, які гарантують належну присутність української мови в медіа. Українська має бути базовою мовою доступу до контенту — і на телебаченні, і на онлайн-платформах», — зазначила вона. Так, у 2024 році квота для телевізійних пакетів становила 30%, у 2025-му — 45%, а нині досягла повного рівня — 60%.

Закон не обмежує ретрансляцію іноземних каналів із держав-членів Європейського Союзу за умови, що вона не суперечить українському законодавству. Водночас провайдери можуть включати до своїх пакетів лише ті канали, що діють у правовому полі — мають відповідну ліцензію, реєстрацію або дозвіл чи є іноземними медіа з країн ЄС, які відповідають вимогам українського законодавства та міжнародних зобов’язань України. При цьому загальна квота лишається незмінною: у кожному пакеті не менше 60% каналів мають мовити українською.

- Реклама -

Редакція Mediasat
- Реклама -

