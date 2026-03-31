«Квартал ТВ» припиняє мовлення 30 квітня 2026 року

Телеканал «Квартал ТВ» припиняє мовлення — останній ефір відбудеться 30 квітня 2026 року. Провайдери аудіовізуальних сервісів вже отримали офіційний лист із повідомленням про закриття каналу. Його копія є в розпорядженні редакції Mediasat.

У зверненні до партнерів телекомпанія попросила вжити всіх необхідних організаційних і технічних заходів, пов’язаних із припиненням мовлення каналу, та завершити розрахунки відповідно до умов чинних договорів.

Рішення стало логічним підсумком процесу, що розпочався ще наприкінці 2025 року. Тоді «Квартал ТВ» відмовився від ліцензії на трансляцію у державному мультиплексі MX-7, подавши відповідну заяву до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Керівництво каналу пояснило цей крок економічною недоцільністю — за рік роботи в цифровому форматі витрати на утримання ліцензії суттєво перевищили доходи. Нестабільність рекламного ринку змусила команду переглянути витрати.

Водночас тоді наголошували, що канал не припиняє діяльності й продовжуватиме мовлення через кабельні мережі, супутниковий зв’язок і OTT-платформи. Утім цей лист свідчить, що «Квартал ТВ» усе ж зупиняє роботу повністю.

Варто зазначити, що «Квартал ТВ» — не єдиний канал, який іде з ефіру цієї весни. Раніше Mediasat повідомляв, що 1 квітня 2026 року спортивні телеканали XSPORT та XSPORT+ також припинять мовлення. Причиною закриття обох каналів стала несприятлива економічна ситуація в країні.