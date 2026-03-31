29 березня 2026 року супутник системи Starlink з порядковим номером 34343 повністю вийшов із ладу на висоті близько 560 кілометрів над Землею. А компанія LeoLabs, яка спеціалізується на відстеженні об’єктів у навколоземному просторі, зафіксувала поблизу місця події десятки уламків, пише The Verge.

SpaceX офіційно називає подію «технічною аномалією», уникаючи чіткіших визначень. Утім фахівці з моніторингу космічного простору фіксують ознаки руйнування конструкції апарата, які вказують на значно серйозніший характер інциденту, ніж визнає компанія.

- Реклама -

Попри тривожні обставини, представники SpaceX запевняють, що ситуація перебуває під контролем. Дані останнього аналізу не підтверджують загрози для Міжнародної космічної станції (МКС) та її екіпажу. Безпеку підтверджено й для майбутньої місії Artemis II. Щодо вже здійсненого запуску Transporter-16, то його параметри заздалегідь розрахували так, аби розгортання корисного навантаження відбулося значно вище або нижче від основної мережі Starlink.

Нині SpaceX спільно з NASA та Космічними силами США відстежує залишки апарата. За прогнозами, супутник разом з уламками увійде до щільних шарів атмосфери й згорить протягом кількох найближчих тижнів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Це вже другий подібний випадок за короткий час. Аналогічна аварія — раптова втрата зв’язку з подальшим руйнуванням супутника — сталася в грудні 2025 року. Інженери компанії з’ясовують причини обох подій, аби розробити технічні виправлення й не допустити повторення таких аварій.

Ця проблема набуває особливої гостроти на тлі стрімкого насичення навколоземної орбіти. На висоті близько 560 кілометрів наразі відстежується понад 24 000 об’єктів — як робочі апарати, так і фрагменти космічного сміття. Сузір’я Starlink уже налічує понад 10 000 супутників, однак це не межа. Президентка й головна операційна директорка SpaceX Гвін Шотвелл повідомила, що компанія подала до Федеральної комісії зв’язку (FCC) запит на ліцензію для запуску до одного мільйона нових супутників. Ці апарати, оснащені штучним інтелектом, мають стати основою орбітальних центрів обробки даних.