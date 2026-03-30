Японці створили магістральне оптоволокно, що передає вчетверо більше даних без зміни товщини

Японська телекомунікаційна корпорація Nippon Telegraph and Telephone (NTT) оголосила про розробку нового типу магістрального оптоволокна, що забезпечує вчетверо вищу пропускну здатність порівняно зі стандартними аналогами — зберігаючи звичні зовнішні розміри кабелю. Компанія планує впровадити технологію приблизно у 2029 році.

Принципова відмінність нової розробки від традиційних рішень — у конструкції самого волокна. Якщо звичайне оптоволокно містить один світловод, то в новому кабелі NTT їх чотири — вони розташовані в спільній скляній оболонці. Сигнал передається за методом просторового мультиплексування, що дає змогу одночасно підтримувати чотири незалежні оптичні канали в межах одного волокна.

- Реклама -

Фото: NTT Group

Завдяки збереженню стандартного діаметра кабель повністю сумісний з наявною телекомунікаційною інфраструктурою — від морських кабелеукладачів до наземних з’єднань і стійок із мережевим обладнанням. Це суттєво спрощує впровадження нової технології без заміни наявного обладнання.

Масштаб можливого ефекту від цього рішення є значним. Сучасні підводні кабелі здатні вміщувати до 48 волокон, а відтак у разі застосування чотирижильного волокна NTT один кабель зможе одночасно обслуговувати вже 192 оптичні потоки замість нинішніх 48.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Для практичного впровадження NTT також розробила супутні компоненти. Зокрема, компанія створила з’єднувальні блоки для стикування нових підводних кабелів зі звичайними наземними лініями та термінали для під’єднання до обладнання, розрахованого на традиційні оптоволоконні канали.

За оцінкою NTT, нова технологія особливо актуальна на тлі стрімкого зростання мережевого трафіку через розвиток мереж 5G, хмарних сервісів і застосунків на основі штучного інтелекту. Таке рішення може дати телеком-операторам змогу збільшити пропускну здатність мереж без необхідності повністю перебудовувати інфраструктуру або прокладати значно більше нових кабелів.

Паралельно дослідники працюють і над підвищенням надійності оптичних ліній. Нещодавно міжнародна група вчених створила оптоволокно з топологічним захистом світлового шляху, в якому сигнал автоматично огинає дефекти й механічні пошкодження, зберігаючи напрям поширення.