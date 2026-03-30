В Україні визначили назву для національної LLM — нею стало «Сяйво»

Сяйво LLM / Siaivo LLM

«Київстар» разом із WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації України оголосили результати народного голосування за назву національної великої мовної моделі (LLM) штучного інтелекту. Опитування проходило у застосунку «Дія» й охопило понад 136 тисяч учасників, повідомляє пресслужба «Київстару».

Назва Сяйво (Siaivo) здобула перемогу — вона набрала 22 601 голос і випередила найближчого суперника більш ніж на три тисячі голосів. Друге місце посіло Слово (Slovo) із 19 546 голосами, третє — Гомін (Homin) із 18 301. Далі розташувалися Кавун (Kavun) — 16 978, Питай (Pytai) — 15 214, Шипіт (Shypit) — 11 228, Ядро (Yadro) — 8 635, Говерла (Hoverla) — 8 492, Дзвінка (Dzvinka) — 8 379 та Шукай (Shukai) — 6 716 голосів.

Голосування тривало з 26 до 29 березня і стало завершальним етапом вибору назви для LLM. До того українці подали понад три тисячі варіантів, із яких організатори склали список із десяти фіналістів. Відбір здійснювався за критеріями змістовності, доречності для національного проєкту та потенціалу подальшого використання. Усі десять назв додатково пройшли фахову перевірку у сфері інтелектуальної власності.

Автори назв із фінального переліку отримають подарунки від «Київстару». Зокрема, переможці першої-третьої позицій отримають смартфон Samsung і брендовану стрічку для телефона. Автори четвертого та п’ятого місць — колонку JBL і річну максимальну підписку на «Київстар ТБ». Учасники, чиї варіанти посіли шосте — десяте місця, отримають брендовану стрічку та тримісячну підписку на «Київстар ТБ».

