У Південній Кореї розробили бездротовий зв’язок, що працює до 100 метрів під землею

Науково-дослідний інститут електроніки та телекомунікацій (ETRI, Південна Корея) розробив технологію підземного бездротового зв’язку на основі магнітної індукції, що уможливлює передавання голосових повідомлень крізь товщу гірських порід на глибину до 100 метрів. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі IEEE IoT Journal.

Звичайні радіохвилі практично не здатні проникати крізь щільні гірські породи через значне загасання сигналу. Щоб подолати це обмеження, дослідники ETRI зосередилися на низькочастотних магнітних полях, які краще поширюються в підземному середовищі. Система працює на частоті близько 15 кГц і забезпечує швидкість передавання даних від 2 до 4 кбіт/с — цього цілком достатньо для розбірливого передавання голосу в режимі реального часу.

- Реклама -

Випробувальна установка складається з передавальної рамкової антени розміром 0,9 × 0,9 метра й приймального магнітного датчика завбільшки кількох сантиметрів. Подальшу роботу спрямовано на мініатюризацію передавальної частини для інтеграції з персональними пристроями.

Польові випробування відбувалися у вапняковому кар’єрі — середовищі, що добре блокує будь-які радіосигнали. Саме там вченим вдалося встановити стабільний двосторонній зв’язок між поверхнею та п’ятим підземним горизонтом на відстані 100 метрів по прямій. Цей результат став світовим рекордом — попередні аналогічні розробки обмежувалися лише десятками метрів і не забезпечували надійної передачі голосу. Варто зазначити, що концепцію технології запропоновано ще 2023 року, коли дослідники вперше довели принципову можливість підземного бездротового зв’язку.

Технологія охоплює широке коло потенційних застосувань. Насамперед це пошуково-рятувальні операції — зокрема встановлення зв’язку з людьми, заблокованими внаслідок обвалення шахт чи рудників. Поряд із цим розробники вбачають перспективи у військовій сфері, де система може забезпечити зв’язок у підземних бункерах і тунелях, а також у промисловому моніторингу — зокрема для стеження за станом газопроводів, нафтопроводів і кабельних колекторів без прокладання додаткової дротової інфраструктури. У ETRI також розглядають можливість майбутньої інтеграції технології у смартфони.

Наразі технологію захищено міжнародними патентами. Дослідники продовжують роботу над мініатюризацією системи. Провідний дослідник Чо Ін Куй зазначив, що ця технологія зводить до мінімуму ризик втрати зв’язку там, де звичайні радіохвилі не досягають.

Тема розширення можливостей бездротового зв’язку залишається актуальною й на поверхні. Раніше міжнародна група дослідників презентувала гібридну технологію WiLo, яка поєднує протоколи Wi-Fi та LoRa (Long Range) й дозволяє збільшити радіус дії Wi-Fi до 500 метрів.

- Реклама -

- Реклама -

