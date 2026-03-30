Німеччина планує поступово вивести з експлуатації мідні мережі

Федеральне мережеве агентство Німеччини — Bundesnetzagentur — висунуло ініціативу щодо поетапної відмови від мідної кабельної інфраструктури на користь оптоволоконного зв’язку з підключенням безпосередньо до домогосподарств (Fibre to the Home, FTTH). Поки що ця ініціатива має рекомендаційний характер і адресована учасникам телекомунікаційного ринку, законодавцям і профільним структурам ЄС, повідомляє Heise Online.

За пропозицією регулятора, вимкнути мідні мережі в конкретному регіоні можна буде тоді, коли охоплення FTTH там сягне щонайменше 80 % домогосподарств. Водночас провідний оператор оптоволоконних ліній зв’язку (ВОЛЗ) зобов’язаний надавати конкурентам доступ до інфраструктури на прийнятних умовах — за принципом відкритого доступу (Open Access).

Перехід у кожному регіоні розраховано на три роки, а за два роки до його початку забороняється пропонувати нові рішення на базі DSL. Зони міграції визначатимуть за структурою мідної мережі, а де можливо — з урахуванням адміністративних меж. Перших примусових відключень очікують не раніше 2030 року, і на весь процес може піти до десяти років.

Паралельно Bundesnetzagentur пропонує розробити загальнодержавний план переходу з чіткими етапами й термінами. Утім, ініціатива зазнала критики з боку Deutsche Telekom — компанія переконана, що примус до зміни провайдера порушує принципи вільної конкуренції. До того ж Deutsche Telekom наполягає на долученні коаксіальних кабельних мереж до планів міграції, адже їх теж використовують для інтернет-доступу. Bundesnetzagentur цю пропозицію відкидає, адже конкуренція має розгортатися саме у сфері FTTH за принципами Open Access — інакше постане нова монополія.

Занепокоєння висловлює й Monopolkommission — незалежна антимонопольна комісія при уряді Німеччини. На її думку, без рішучих дій влади Deutsche Telekom, що є найбільшим власником ВОЛЗ у країні, просто перенесе монопольне становище з мідних мереж на оптоволоконні. Масштабне вимкнення мідної інфраструктури потребуватиме як значних інвестицій, так і нової правової бази — адже нині саме Deutsche Telekom контролює процес виведення таких мереж з експлуатації.

У Bundesnetzagentur розраховують, що наразі ініціативу сприйматимуть не як пряму директиву. Конкретні зобов’язання ще передчасні — міністерства досі опрацьовують ці питання. На розвиток ситуації може також вплинути загальноєвропейський Digital Networks Act, над проєктом якого нині триває активна робота.

Відмова від мідних мереж — загальноєвропейська тенденція. Іспанська Telefónica ще у 2023 році розпочала виведення мідної інфраструктури з експлуатації на користь оптоволокна, а норвезька Telenor Norge зробила це раніше — й вимкнула мідні мережі наприкінці 2022 року точно за планом.