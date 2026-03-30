MEGOGO транслюватиме матчі національної збірної — проти Албанії та молодіжної — проти Угорщини

31 березня медіасервіс MEGOGO покаже одразу два поєдинки за участю збірних України — і обидва ексклюзивно. Національна команда під керівництвом Сергія Реброва зіграє товариський матч з Албанією, а молодіжна збірна U21 вийде проти Угорщини у кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року серед команд U21.

Поєдинок Україна — Албанія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Обидві команди зустрічаються після невдач у відборі до чемпіонату світу 2026 року — підопічні Реброва поступилися Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф, тоді як Албанія програла Польщі (1:2). Матч молодіжних збірних Угорщина U21 — Україна U21 стартує раніше — о 17:30.

Обидва поєдинки доступні на платформі MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх пакетах MEGOPACK — у розділі «Спорт», підрозділі «Футбол», на каналі «MEGOGO Футбол Перший». Охочі подивитися матчі безплатно зможуть увімкнути канал «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 або в кабельних мережах. Гру молодіжних збірних, своєю чергою, транслюватиме і YouTube-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Матч Україна — Албанія коментуватимуть військовослужбовець Сил оборони України й коментатор MEGOGO Вадим Скічко та Вадим Шевякін. О 20:15 вийде аналітична студія під орудою Віталія Кравченка — до ведучого приєднаються ексгравці збірної України, нині тренери Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Гру Угорщина U21 — Україна U21 коментуватимуть Володимир Звєров і Сергій Лук’яненко. За годину до стартового свистка, о 17:00, розпочнеться аналітична міністудія у форматі «візитівки» — вона триватиме й у перерві, й після фінального свистка.

Поєдинок з угорцями має для молодіжної збірної суттєве турнірне значення. Після п’яти матчів кваліфікації команда здобула п’ять очок і посідає третє місце в групі H. Останній матч завершився нічиєю вдома з Литвою (1:1), тож перемога над Угорщиною дала б змогу суттєво поліпшити позиції в таблиці й наблизитися до наступного етапу.

Кваліфікація Євро-2027 U21 побудована так: до фінальної частини турніру напряму потраплять господарі — Албанія та Сербія, дев’ять переможців груп, а також найкраща з команд, що посядуть другі місця. Ще чотири путівки розіграють вісім збірних із других місць у плей-оф.