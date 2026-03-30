М1 відмовляється від ефірного цифрового мовлення та зосереджується на ОТТ і кабелі

Музичний телеканал М1 залишає цифрову ефірну мережу й зосереджує мовлення на ОТТ-платформах та кабельних мережах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби М1.

26 березня 2026 року Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) задовольнила заяву ТОВ «Телеодин» про відмову від DVB-T2 у мережі MX-2 оператора «Зеонбуд».

Таке рішення пояснюється потребою оптимізувати ресурси через складну економічну ситуацію в країні та швидкі зміни у звичках телеглядачів.

М1 надалі залишатиметься доступним для українських глядачів через ОТТ-сервіси та кабельні мережі. Варто зазначити, що телеканал української музики М2 вже працює за такою моделлю дистрибуції й має позитивний досвід у цьому форматі.

«Сьогодні ми обираємо шлях максимальної ефективності. Через складну економічну ситуацію в державі та низький попит на застарілі формати трансляції ми прийняли свідоме рішення щодо фокусування на новій стратегії мовлення. У 2026 році М1 святкує своє 25-річчя. Чверть століття ми були і залишаємося головним двигуном українського шоубізнесу, підтримуючи артистів та розвиваючи індустрію. Наша місія незмінна, ми просто стаємо мобільнішими», — зазначила генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.