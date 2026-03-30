LG, Samsung, GoPro та Canon продовжили дію торгівельних марок у Росії

Кілька провідних світових виробників електроніки — LG, Samsung, GoPro та Canon — продовжили реєстрацію своїх торгівельних марок в Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані Роспатенту.

Зокрема, реєстрація брендів LG, Samsung Pay та GoPro чинна до 2036 року, тоді як Canon подовжив свої права до 2035 року. Варто зазначити, що заявки на реєстрацію товарних знаків LG, Samsung і GoPro компанії подали ще 2016 року, а Canon — значно раніше, 2005 року.

Такі кроки не суперечать позиції компаній щодо діяльності на російському ринку. Частина з них у 2022 році оголосила про призупинення роботи в Росії, проте юридичний захист брендів залишається окремим питанням. У Роспатенті такі дії називають звичайною практикою для міжнародних компаній.

Чинна реєстрація товарного знака захищає власника від появи контрафактної продукції й не дає третім особам використовувати відомі бренди для збуту товарів під виглядом оригіналів.

Схожим шляхом йде і Netflix — стрімінговий сервіс 23 березня 2026 року подав до Роспатенту заявку на реєстрацію власного товарного знака.