Ціни на оптичні диски зростуть майже на 20% — Ritek

Тайванський виробник оптичних дисків Ritek повідомив про дефіцит полікарбонату — ключової сировини для виробництва лазерних носіїв. За оцінкою Digitimes, ціни виробника на оптичні диски в другому кварталі 2026 року можуть зрости майже на 20%.

Серед головних чинників подорожчання Ritek назвав геополітичну напруженість на Близькому Сході та нестабільність у нафтохімічній галузі, що безпосередньо впливає на вартість полікарбонату. Так, якщо у січні тонна цього матеріалу оптичного класу коштувала близько $1 900, то вже в березні тижневі ціни сягнули $2 550–2 600, а на спотовому ринку перевищили $2 900.

Додатковим чинником тиску на ринок стануть планові зупинки виробничих потужностей одразу двох великих хімічних концернів. Зокрема, у квітні на технічне обслуговування зупиняться завод Lotte Chemical у південнокорейському Йосу та підприємство Covestro у китайському Цаоцзіні. Обидві зупинки припадуть на другий квартал, тож їхній ефект скоротить обсяги пропозиції саме тоді, коли ринок й без того відчуває дефіцит.

Водночас у Ritek підкреслили, що чинні графіки поставок сировини та виробничий план наразі залишаються незмінними, а отже в короткостроковій перспективі ситуація не позначиться на виконанні вже оформлених замовлень. Проте загальне забезпечення ринку сировиною погіршилося, через що терміни нових поставок зросли приблизно до одного місяця. Втім, клієнти, готові платити більше, зможуть отримувати матеріали швидше.

Паралельно зростає й попит на лазерні носії. Його підживлює дефіцит твердотілих накопичувачів (SSD) та жорстких дисків (HDD), що виник через попит з боку інфраструктури штучного інтелекту. Відтак частина споживачів переорієнтувалася на оптичні диски як засіб довготривалого зберігання даних поза обладнанням. Якщо геополітичні ризики та проблеми з постачанням сировини не вщухнуть, ціни на готові лазерні носії в третьому кварталі, на думку Ritek, можуть залишитися на нинішньому рівні або продовжити зростання.

Варто зазначити, що інтерес до фізичних носіїв загалом не згасає. Зокрема, продажі дисків 4K Blu-ray у 2025 році зросли на 12%. І це попри те, що загальні витрати американців на DVD, Blu-ray і 4K Blu-ray скоротилися на 9,3%, до $870 млн.