Україна вперше може посісти вище місце у світовому рейтингу за мобільним інтернетом, ніж за фіксованим

Після провалу 2022 року Україна послідовно підіймається у світовому рейтингу мобільного інтернету — і так само послідовно втрачає позиції у рейтингу фіксованого. На цю тенденцію звернув увагу економіст Юрій Гайдай, на якого посилається DOU.

За даними індексу Ookla Speedtest Global Index, станом на лютий 2026 року Україна посідає 86-те місце за швидкістю мобільного інтернету і 77-ме — за фіксованим. Медіанна швидкість мобільного з’єднання становить 45 Мбіт/с, фіксованого — 92 Мбіт/с. Якщо до початку повномасштабного вторгнення фіксований інтернет стабільно випереджав мобільний у рейтингу, то тепер різниця між ними скорочується — і цьогоріч мобільний може вперше обійти фіксований за відносною позицією серед майже 180 країн світу.

Для порівняння, у Польщі ці показники значно вищі — 114 та 218 Мбіт/с відповідно. Серед лідерів рейтингу — ОАЕ у мобільному сегменті з показником 672,68 Мбіт/с та Сінгапур у фіксованому — 407,05 Мбіт/с.

Рейтинг охоплює й окремі міста. Зокрема, Київ посідає 143-тю позицію за швидкістю мобільного інтернету і 99-ту — за фіксованим. У Харкові картина інша — 94-те місце у мобільному сегменті та 110-те у широкосмуговому. В обох міських списках першість утримує Абу-Дабі.

Динаміка позицій

Найбільше падіння Україна зафіксувала у листопаді 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення мобільний інтернет опинився на 127-му місці у світовому рейтингу. Водночас фіксований зберігав відносну стійкість, посідаючи 67-ме місце. Відтак ситуація поступово змінювалася — за рік Україна піднялася у мобільному сегменті до 97-ї позиції, а у грудні 2024 року — до 77-ї. Позиції у рейтингу фіксованого зв’язку коливалися не так суттєво — переважно в межах 70–80 місць.

Упродовж 2025 року Україна декілька місяців випереджала саму себе — мобільний інтернет посідав вищі позиції в рейтингу, ніж фіксований. Ця тенденція, на думку Гайдая, може стати стійкою вже цьогоріч.

«Після провалу в рік вторгнення мобільний інтернет наверстує позиції завдяки інвестиціям у безперебійне живлення та мережі і, скоріш за все, цьогоріч обійде фіксований інтернет за відносним місцем у глобальному рейтингу. Фіксований інтернет очікувано виявився стійкішим до впливу повномасштабної війни, але через брак інвестицій розвиток фіксованої мережі дедалі більше відстає від світу», — зазначив Гайдай.

Серед стримувальних чинників для фіксованого інтернету економіст також називає низький попит на вищі швидкості через їхню вартість. За даними Міністерства цифрової трансформації, 52,5% домогосподарств в Україні вже під’єднано до фіксованого інтернету за технологією xPON — послугу надають близько 1300 операторів.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

GSMA затвердила стандарт RCS 4.0 — тепер із відеодзвінками з чату

Асоціація GSMA затвердила RCS 4.0 із підтримкою відеодзвінків прямо з чату, груповими дзвінками та вдосконаленим пересиланням медіафайлів без втрати якості.
Новини

Вже з квітня електроніка в Україні подорожчає на 40%

Навесні 2026 року електроніка в Україні подорожчає на 40%. Причина — дефіцит пам'яті через бум ШІ. Найбільше зростуть ціни на ноутбуки, смартфони й планшети.
Новини

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону смартфонів у школах

У парламенті зареєстрували законопроєкт №15105 про заборону смартфонів, планшетів та смарт-годинників на уроках. Винятки — для освітніх і медичних потреб.
Новини

Netflix подав заявку на реєстрацію однойменної торгової марки в Росії

Стрімінговий сервіс Netflix подав до Роспатенту заявку на реєстрацію однойменної торгової марки в Росії, яку залишив у 2022 році через війну в Україні.
Новини

У Росії анонсували ще одну альтернативу Starlink

Компанія «Гонець» зі структури «Роскосмосу» розпочинає розробку системи персонального супутникового зв'язку з орбітальним угрупованням зі 180 супутників.