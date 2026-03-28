Україна вперше може посісти вище місце у світовому рейтингу за мобільним інтернетом, ніж за фіксованим

Після провалу 2022 року Україна послідовно підіймається у світовому рейтингу мобільного інтернету — і так само послідовно втрачає позиції у рейтингу фіксованого. На цю тенденцію звернув увагу економіст Юрій Гайдай, на якого посилається DOU.

За даними індексу Ookla Speedtest Global Index, станом на лютий 2026 року Україна посідає 86-те місце за швидкістю мобільного інтернету і 77-ме — за фіксованим. Медіанна швидкість мобільного з’єднання становить 45 Мбіт/с, фіксованого — 92 Мбіт/с. Якщо до початку повномасштабного вторгнення фіксований інтернет стабільно випереджав мобільний у рейтингу, то тепер різниця між ними скорочується — і цьогоріч мобільний може вперше обійти фіксований за відносною позицією серед майже 180 країн світу.

Для порівняння, у Польщі ці показники значно вищі — 114 та 218 Мбіт/с відповідно. Серед лідерів рейтингу — ОАЕ у мобільному сегменті з показником 672,68 Мбіт/с та Сінгапур у фіксованому — 407,05 Мбіт/с.

Рейтинг охоплює й окремі міста. Зокрема, Київ посідає 143-тю позицію за швидкістю мобільного інтернету і 99-ту — за фіксованим. У Харкові картина інша — 94-те місце у мобільному сегменті та 110-те у широкосмуговому. В обох міських списках першість утримує Абу-Дабі.

Динаміка позицій

Найбільше падіння Україна зафіксувала у листопаді 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення мобільний інтернет опинився на 127-му місці у світовому рейтингу. Водночас фіксований зберігав відносну стійкість, посідаючи 67-ме місце. Відтак ситуація поступово змінювалася — за рік Україна піднялася у мобільному сегменті до 97-ї позиції, а у грудні 2024 року — до 77-ї. Позиції у рейтингу фіксованого зв’язку коливалися не так суттєво — переважно в межах 70–80 місць.

Упродовж 2025 року Україна декілька місяців випереджала саму себе — мобільний інтернет посідав вищі позиції в рейтингу, ніж фіксований. Ця тенденція, на думку Гайдая, може стати стійкою вже цьогоріч.

«Після провалу в рік вторгнення мобільний інтернет наверстує позиції завдяки інвестиціям у безперебійне живлення та мережі і, скоріш за все, цьогоріч обійде фіксований інтернет за відносним місцем у глобальному рейтингу. Фіксований інтернет очікувано виявився стійкішим до впливу повномасштабної війни, але через брак інвестицій розвиток фіксованої мережі дедалі більше відстає від світу», — зазначив Гайдай.

Серед стримувальних чинників для фіксованого інтернету економіст також називає низький попит на вищі швидкості через їхню вартість. За даними Міністерства цифрової трансформації, 52,5% домогосподарств в Україні вже під’єднано до фіксованого інтернету за технологією xPON — послугу надають близько 1300 операторів.