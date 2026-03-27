Навесні 2026 року українські покупці відчують помітне здорожчання електроніки — насамперед смартфонів, ноутбуків і комп’ютерів. Поштовхом стала глобальна експансія штучного інтелекту (ШІ), що спричинила дефіцит динамічної пам’яті з довільним доступом (DRAM) на світовому ринку. Про це виданню Hromadske розповіли представники великих торгівельних мереж.

Комерційний директор мережі COMFY Андрій Коваленко зазначив, що вже на початку 2026 року оперативна пам’ять і накопичувачі подорожчали на 20–30%. Тенденція почала формуватися наприкінці 2025-го, проте українські покупці наразі відчувають її слабко — склади здебільшого поповнені товаром за старими цінами. Відтак з оновленням запасів ситуація зміниться.

За словами Коваленка, активна фаза здорожчання розпочнеться у квітні-травні, а в окремих категоріях — і раніше. Ціни можуть зрости на 30–40%. Найбільше це торкнеться пристроїв, собівартість яких безпосередньо залежить від напівпровідникових компонентів, — зокрема ноутбуків, смартфонів, планшетів, стаціонарних комп’ютерів і смартгодинників. Так, частка чипів у собівартості бюджетного ПК зросла з 10–15% до майже 30%. Навіть телевізори можуть подорожчати на 10% — і то лише через зростання вартості комплектуючих.

Схожу картину описує й мережа «Фокстрот». Комерційний директор компанії В’ячеслав Склонний вважає, що в бюджетному сегменті виробники шукатимуть баланс між ціною та продуктивністю. Це може призвести до погіршення характеристик окремих моделей — заради збереження доступної ціни. У преміальному сегменті все інакше: тут зростання вартості пояснюватиметься розширеними можливостями, насамперед інтеграцією ШІ.

ШІ поступово перестає бути додатковою опцією й перетворюється на базовий елемент сучасної електроніки. Коваленко наголошує, що пристрої з локальними функціями ШІ вже є одним із головних трендів 2026 року, і частина споживачів готова платити за них більше. Зокрема, нова лінійка смартфонів Samsung Galaxy S26 показала значне зростання продажів у перші дні після запуску.

До чинників здорожчання в Україні додаються також валютні коливання, інфляція та витрати на логістику. Оскільки переважна більшість техніки імпортована, будь-які зміни курсу одразу позначаються на роздрібних цінах. За прогнозами Коваленка, смартфони й планшети подорожчають на 15–20%, ноутбуки — на 20–30%, телевізори — приблизно на 15–18%.

Паралельно змінюється й структура споживчого попиту. Українці дедалі більше цікавляться рішеннями для автономної роботи — зарядними станціями, павербанками та пристроями для «розумного дому», що працюють без стабільного електропостачання. Водночас попит на велику побутову техніку падає, а дрібні покупки нерідко відкладаються. Споживачі стали обачнішими у витратах і воліють пристрої, які залишаються корисними навіть за перебоїв зі світлом.