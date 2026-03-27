У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону смартфонів у школах

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15105 про суттєві обмеження використання мобільних пристроїв під час уроків. Його автором є народний депутат Георгій Мазурашу, який пропонує внести відповідні зміни до закону «Про освіту».

Згідно з законопроєктом, учні матимуть заборону користуватися смартфонами, планшетами й смарт-годинниками в навчальний час. Документ передбачає певні винятки — зокрема, пристрої дозволятимуться за освітньою потребою або за медичними показаннями. Повний текст ініціативи на сайті парламенту ще не опубліковано, тому механізм контролю за виконанням норм ще уточнюється.

Ця законодавча ініціатива розходиться з раніше оголошеною позицією Міністерства освіти і науки України. Міністр Оксен Лісовий наголошував, що повна заборона смартфонів у школах не є пріоритетом державної освітньої політики й не планується як окремий законодавчий крок. На його думку, дієвішим є зберігання телефонів у спеціальних боксах або локерах із доступом лише під час перерв — такий підхід застосовують у різних країнах світу, і він допомагає учням краще зосереджуватися на навчанні.

Лісовий також зазначив, що школи вже мають право самостійно встановлювати правила користування гаджетами — за погодженням із батьками й учнями. Відтак загальнонаціонального регулювання цього питання в Україні наразі немає, а більшість навчальних закладів вирішують його самостійно.