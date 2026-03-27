У Росії анонсували ще одну альтернативу Starlink

Компанія «Супутникова система “Гонець”», що входить до складу «Роскосмосу», розпочинає розробку нової багатофункціональної системи персонального супутникового зв’язку й передачі даних. Про це на конференції Satellites повідомив генеральний директор підприємства Андрій Манойло, передає ТАСС.

За його словами, практична робота над проєктом розпочнеться вже найближчими днями. Систему спрямовано передусім на голосовий зв’язок, а також на передачу даних на низьких і середніх швидкостях — вона прагне конкурувати зі Starlink Ілона Маска.

Орбітальне угруповання планують розмістити на висоті близько 750 км — це забезпечить глобальне покриття. Попередньо йдеться приблизно про 180 супутників, утім їхню остаточну кількість визначать після завершення ескізного проєктування, яке обіцяють виконати в стислі терміни.

Система розрахована на передачу коротких повідомлень і покриватиме всю територію Росії, а її послугами потенційно зможуть скористатися й закордонні партнери. Нині в Росії функціонує супутникове угруповання «Гонець» другого покоління — його розгортання завершили ще 2015 року.

Варто зазначити, що «Гонець» — не єдиний російський проєкт, що позиціює себе як альтернативу Starlink. 23 березня 2026 року компанія «Бюро 1440» здійснила перший пакетний запуск 16 супутників низькоорбітального угруповання «Рассвет».

Редакція Mediasat
