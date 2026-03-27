Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» упродовж 2025 року суттєво розширив 4G-покриття в Україні — мережею LTE охоплено ще 630 населених пунктів, а кількість нових базових станцій перевищила 6 тисяч. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нині 96,2% населення на підконтрольній Україні території мають доступ до швидкісного 4G від «Київстар». Компанія наголошує, що її мережа є найбільшою серед вітчизняних операторів — це підтверджують як внутрішні дані, так і звітність постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за формою 1-T до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Паралельно з розширенням покриття оператор поліпшував якість зв’язку на дорогах. Нові базові станції збудовано на понад 300 ділянках міжнародних і національних автошляхів — зокрема на маршрутах Київ-Харків, Київ-Одеса та Київ-Львів. Водночас тривала масштабна модернізація наявної інфраструктури: упродовж 2025 року виконано понад 10 000 робіт з оновлення обладнання базових станцій, завдяки чому вдалося підвищити місткість мережі й забезпечити стабільнішу роботу сервісів.

Розвиток мережі відбувається на тлі постійної загрози, пов’язаної з повномасштабною війною. Інфраструктура регулярно зазнає пошкоджень унаслідок бойових дій, проте «Київстар» відновлює зв’язок одразу, щойно безпекова ситуація це дозволяє. У 2025 році компанія відновила понад 10 об’єктів мережі, а загальна кількість відновлених об’єктів з початку повномасштабного вторгнення становить близько 700.

Інвестиції у розвиток мережі впродовж 2025 року перевищили 30% від доходу компанії, а сукупні вкладення у відновлення, модернізацію інфраструктури та розвиток цифрових потужностей від початку повномасштабної війни становлять 40,1 млрд грн. Завдяки цьому «Київстар» забезпечує мільйонам абонентів надійний мобільний зв’язок і доступ до швидкісного інтернету навіть попри тривалу збройну агресію.

Розвиток мережі не обмежується лише покриттям. Раніше ми повідомляли, що «Київстар» розширив підтримку голосового зв’язку VoLTE (Voice over LTE) у роумінгу до 37 країн, а перелік сумісних пристроїв уже охоплює понад 500 моделей смартфонів.