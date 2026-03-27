«Суспільне Спорт» запустило відкладений перегляд на найбільших OTT-платформах України

Новини
Суспільне Спорт

З 24 березня функція відкладеного перегляду catch-up стала доступною для глядачів «Суспільне Спорт» на всіх найбільших OTT-платформах країни — зокрема MEGOGO, SWEET.TV та «Київстар ТБ». Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

Catch-up дає змогу ставити прямий ефір на паузу, перемотувати його вперед і назад, а також повертатися до раніше пропущених фрагментів чи переглядати ключові моменти повторно. Завдяки цьому глядачі вільні від прив’язки до розкладу трансляцій — навіть долучившись до перегляду із запізненням, вони можуть наздогнати пропущене або знову переглянути найцікавіші епізоди.

- Реклама -

Варто зазначити, що на власному сайті «Суспільне Спорт» ця функція доступна вже тривалий час. Поширення catch-up на найбільші стримінгові платформи стало логічним кроком у розширенні охоплення контенту — відтепер усі користувачі, незалежно від обраного сервісу, мають однаковий рівень зручності.

Особливої ваги функція набуває під час масштабних змагань, коли водночас відбувається кілька спортивних подій. Саме тоді глядачі можуть самостійно обирати темп і порядок перегляду, не ризикуючи пропустити щось важливе.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

