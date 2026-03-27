Понад 100 тисяч користувачів lifecell під’єднали єдиний тариф з мобільним зв’язком, інтернетом і ТБ

Кількість користувачів конвергентної тарифної лінійки «Лайфсет» від lifecell перевищила 100 тисяч. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі lifecell.

«Лайфсет» — комплексна пропозиція, що поєднує мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення в єдиному пакеті з єдиною оплатою. Лінійку запустили 2025 року після об’єднання lifecell, Датагруп і Volia — відтак вона стала першим рішенням такого формату для абонентів оператора.

Нині «Лайфсет» налічує кілька тарифних варіантів — S, M, L та XL, — що дає змогу підібрати наповнення відповідно до власних потреб. Усі тарифи охоплюють мобільний зв’язок, фіксований інтернет і доступ до телебачення з понад 170 каналами та бібліотеками контенту. Оплачувати всі послуги можна одним платежем із мобільного рахунку.

Першим у лінійці став тариф «Лайфсет M», який об’єднав усі три сервіси в одному плані. Згодом пропозицію розширили тарифами різного наповнення. У червні 2025 року компанія спростила під’єднання «Лайфсет» для абонентів, що переходять до мережі зі збереженням номера (MNP). Восени того ж року з’явилася послуга «Домашній інтернет lifecell» — вона дає змогу під’єднати фіксований інтернет за доплату 50 грн до чинного мобільного тарифу без його зміни.

Серед технічних переваг — домашній інтернет GPON, стійкий до знеструмлень.

«Досягнення позначки у 100 тисяч користувачів «Лайфсет» свідчить про стабільний попит на комплексні тарифні рішення. Такі пропозиції зазвичай обирають активні користувачі, які під’єднують одразу кілька сервісів. Після запуску «Лайфсет M» ми доповнили лінійку тарифами різного наповнення, а також спростили підключення фіксованого інтернету для чинних абонентів lifecell. Команда продовжує розвивати пропозицію, зокрема розширює покриття фіксованого інтернету та вдосконалює наповнення тарифів», — зазначив директор з маркетингу lifecell Дмитро Дзябура.