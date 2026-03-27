Netflix подав заявку на реєстрацію однойменної торгової марки в Росії

Американський стрімінговий сервіс Netflix подав до Роспатенту заявку на реєстрацію власного товарного знака, передає ТАСС.

Документи надійшли 23 березня 2026 року від імені команії Netflix зі США. Реєстрацію планують провести за чотирма класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) — № 9, 35, 38 та 41. Ці класи охоплюють завантажувані програми та додатки для доступу до розважального контенту й онлайн-середовищ, маркетингове просування розважальних проєктів і кінофільмів, а також створення, виробництво та розповсюдження аудіовізуальної продукції.

Голова Роспатенту Юрій Зубов раніше пояснював в інтерв’ю ТАСС, що закордонні бренди намагаються забезпечити як реєстрацію, так і продовження дії своїх торгових марок навіть на ринках, на яких тимчасово відсутні. За його словами, реєстрація знака убезпечує від реалізації товарів під виглядом продукції правовласника. Правовласник, своєю чергою, зацікавлений у збереженні репутації навіть тоді, коли певний ринок для нього тимчасово недоступний.

Варто нагадати, що у 2022 році Netflix оголосив про припинення роботи в Росії через війну в Україні.

Зазначимо, що Netflix — не єдина іноземна компанія, яка зберігає правову присутність на російському ринку попри фактичний відхід. Раніше ми повідомляли, що Samsung Electronics та LG Electronics також подали до Роспатенту заявки на реєстрацію своїх товарних знаків у сфері електроніки та цифрових технологій.