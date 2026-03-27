GSMA затвердила стандарт RCS 4.0 — тепер із відеодзвінками з чату

Асоціація GSMA (GSM Association), що опікується розвитком міжнародних стандартів мобільного зв’язку, повідомила про завершення роботи над специфікацією RCS Universal Profile 4.0 (RCS 4.0). Головним нововведенням стандарту стала вбудована підтримка відеодзвінків безпосередньо з чату — без потреби перемикатися між різними застосунками.

RCS 4.0 помітно розширює комунікаційні можливості порівняно з попередніми версіями протоколу. Зокрема, користувачі зможуть переходити від текстового листування до відеозв’язку в межах одного чату, а також долучатися до групових дзвінків уже після їх початку.

У стандарті також з’явилися оновлені інструменти форматування тексту — підтримка жирного шрифту та курсиву — й удосконалені алгоритми пересилання медіафайлів. Система відтепер самостійно визначає оптимальний формат, сумісний з обома пристроями, що має розв’язати давню проблему надмірного стиснення зображень і відеоматеріалів під час надсилання.

Окремий блок змін стосується корпоративного сегмента. Бізнес-повідомлення отримали підтримку потокового відео та гнучкіше керування посиланнями у картках повідомлень. Втім, варто зазначити, що наразі GSMA затвердила лише технічну специфікацію стандарту. Впровадження нових функцій залежатиме від розробників застосунків, виробників смартфонів і мобільних операторів. Терміни появи цих можливостей для користувачів поки що не визначені.

Технологія RCS вже витісняє застарілий формат SMS на більшості сучасних смартфонів. На платформі Android її підтримує застосунок Google Повідомлення, тоді як Apple нещодавно впровадила підтримку RCS у своїх пристроях. Apple та Google також тестують наскрізне шифрування RCS-повідомлень між iOS і Android. Наразі стандарт вже забезпечує такі функції, як підтвердження прочитання та надсилання якісних фотографій — можливості, що досі були недоступні у звичайних SMS.