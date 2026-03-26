В Україні заборонили ще дев’ять російських OTT-сервісів

26 березня 2026 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) внесла до Переліку аудіовізуальних медіасервісів держави-агресора дев’ять нових OTT-платформ. Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

До переліку потрапили сервіси Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, «ГлавТВ», «Русское телевидение онлайн», «Смотреть онлайн ТВ» та «Телеканалы». Підставою стало те, що ці ресурси повністю або переважно орієнтовані на аудиторію держави-агресора.

Зокрема, під час моніторингу регулятор встановив характерні ознаки цих сервісів. Усі вони використовують російську мову як мову інтерфейсу за замовчуванням і надають доступ до іноземних лінійних медіа, поширення яких обмежене на території України. Крім того, такі сервіси транслюють програми за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці, демонструють фільми, заборонені до показу в Україні, а також розміщують рекламу, орієнтовану на російську аудиторію.

Рішення ухвалено за зверненнями Служби безпеки України та Громадської спілки «Ініціатива Чисте Небо», а також за підсумками власного моніторингу Нацради. Упродовж трьох робочих днів регулятор повідомить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), про необхідність обмежити постачальникам електронних комунікаційних послуг доступ до цих вебресурсів.

Відтак загальна кількість заборонених сервісів держави-агресора в Переліку Нацради сягнула 70. Нагадаємо, що 8 січня 2026 року регулятор уже поповнив цей перелік п’ятьма платформами.