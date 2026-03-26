Уряд Великої Британії оприлюднив рекомендації щодо відключення мережі 2G

Фото: Getty Images

Уряд Великої Британії оприлюднив офіційні рекомендації щодо підготовки до вимкнення мобільної мережі другого покоління (2G). Вимкнення заплановано на 2029–2033 роки. Після цього пристрої, що працюють виключно в мережі 2G, не зможуть здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення й передавати дані.

Щоб з’ясувати, чи підтримує смартфон новіші стандарти, влада радить тимчасово вимкнути Wi-Fi та перевірити, чи на екрані з’являються значки 4G або 5G. Якщо так — у налаштуваннях слід увімкнути функцію голосових дзвінків через мережу четвертого покоління, відому як VoLTE (Voice over LTE). Водночас у Великій Британії з’єднання з мережею 2G здебільшого позначається значком E — це технологія Edge (2.75G), удосконалена версія 2G, якій понад двадцять років. Вона дає змогу завантажувати прості текстові сторінки, проте не підходить для сучасних застосунків і відеосервісів.

На думку влади, більшість британців не відчують жодних змін — їхні пристрої вже давно підтримують стандарти 4G та 5G. Водночас невеликій частині абонентів знадобиться оновити обладнання. Передусім це стосується власників простих мобільних телефонів, які не підтримують нові стандарти. До того ж деякі пристрої Інтернету речей (IoT) досі працюють у мережі 2G — зокрема сигналізації в ліфтах, пожежні сповіщувачі та частина медичного обладнання.

З огляду на це уряд закликає телекомунікаційних операторів завчасно інформувати абонентів про наближення вимкнення 2G й допомагати їм перейти на сучасні стандарти зв’язку.

Варто зазначити, що ще 2021 року британський уряд уклав угоду з операторами Vodafone, EE, O2 і Three про поетапне вимкнення мереж 3G і 2G. Відмову від 3G вже здійснила більшість операторів країни.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

В Україні заборонили ще дев’ять російських OTT-сервісів

26 березня Нацрада розширила перелік заборонених російських OTT-платформ, додавши дев'ять нових сервісів. Загалом у переліку вже 70 медіасервісів.
Новини

Верховний суд США: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів

Верховний суд США постановив: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів, якщо самі не сприяють таким порушенням цілеспрямовано.
Новини

У Німеччині провели обшуки в офісах стримінгового сервісу Kartina.TV

Німецькі силовики обшукали офіси Kartina.TV у Вісбадені й Вормсі. Сервіс підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільйони євро через мережу офшорів.
Новини

У «Дії» розпочалося голосування за назву національної LLM

У «Дії» стартувало фінальне голосування за назву для національної LLM. Із понад 3 тисяч пропозицій відібрали 10 фіналістів. Голосування триватиме до 29 березня.
Новини

Нацрада анулювала ліцензію та реєстрації спортивних каналів XSport і XSport+

Нацрада анулювала ліцензію XSport та реєстрації обох каналів — XSport і XSport+. Власник ініціював їхнє закриття через несприятливу економічну ситуацію.