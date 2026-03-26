У Німеччині провели обшуки в офісах стримінгового сервісу Kartina.TV

Новини
У вівторок, 24 березня, правоохоронці Гессена — федеральної землі на заході Німеччини — провели масштабні обшуки в офісах стримінгового сервісу Kartina.TV. Слідчі дії охопили кілька адрес у Вісбадені й Вормсі, а до операції залучили близько 150 силовиків, повідомляє Der Spiegel.

У рейді взяли участь співробітники управління з боротьби з податковими злочинами, Федерального відомства кримінальної поліції (BKA), федеральної та земельної поліції. Обшуки відбувалися як у приміщеннях компаній, так і за приватними адресами.

Слідство підозрює керівництво Kartina.TV і Kartina Digital GmbH в ухиленні від сплати податків на мільйони євро. За версією слідчих, кошти виводили через мережу офшорних компаній. Обидві структури належать вихідцю з Придністров’я Андреасу Р.

Старший прокурор Франкфурта-на-Майні Домінік Міс підтвердив, що обшуки відбулися, і повідомив про вилучення майна й документів. Докладніша інформація про підозрюваних наразі не розкривається.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Kartina.TV розрахований на російськомовну аудиторію Німеччини та інших країн. Сервіс надає доступ до понад 200 телеканалів із пострадянського простору за абонплату 16,50 євро на місяць. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну й запровадження санкцій Євросоюзу проти пропагандистських медіа Kartina.TV вилучила зі свого пакета RT, «Спутник», «Россия 1» та інші російські канали.

Власник компанії Андреас Р. раніше повідомляв, що натомість сервіс додав канали українського іномовлення, а також незалежний російський телеканал «Дождь». Окрім медіабізнесу, він займається нерухомістю, текстилем і гуртовою торгівлею.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
