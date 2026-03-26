У «Дії» розпочалося голосування за назву національної LLM

Назву української LLM обирають у «Дії»

У застосунку «Дія» стартувало фінальне голосування за назву національної великої мовної моделі (LLM) штучного інтелекту (ШІ). Проголосувати може кожен користувач застосунку — прийняття голосів триватиме до 12:00 29 березня 2026 року. Про це повідомила пресслужба «Київстару».

Ініціаторами голосування виступили «Київстар» — стратегічний партнер держави й операційний виконавець розробки LLM — та WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації України (Мінцифра). Наприкінці 2025 року вони запропонували українцям долучитися до вибору назви для майбутньої моделі, й відгук виявився вагомим — надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

З усього масиву поданих варіантів відібрали 10 фіналістів, що пройшли експертизу у сфері інтелектуальної власності. Серед них — «Сяйво» (Siaivo), «Питай» (Pytai), «Слово» (Slovo), «Дзвінка» (Dzvinka), «Говерла» (Hoverla), «Шипіт» (Shypit), «Шукай» (Shukai), «Ядро» (Yadro), «Кавун» (Kavun) і «Гомін» (Homin). Кожна з цих назв має шанс увійти до української цифрової ідентичності — поряд із доменом .ua та застосунком «Дія».

Щоб проголосувати, треба відкрити «Дію», перейти до розділу «Сервіси» й обрати пункт «Опитування». Далі — вибрати один із 10 запропонованих варіантів.

Автори найбільш підтриманих назв отримають подарунки від «Київстару». Зокрема, переможці першого-третього місць здобудуть смартфон Samsung та брендовану стрічку для телефона. Четверте й п’яте місця принесуть авторам колонку JBL і річну максимальну підписку на «Київстар ТБ». Учасники, чиї назви посядуть місця з шостого по десяте, отримають брендовану стрічку й тримісячну підписку на «Київстар ТБ» за максимальним тарифом.

Сам проєкт уже вийшов за межі концептуальної стадії — команди нині працюють над підготовкою даних і формуванням стандартів якості майбутньої LLM.

Редакція Mediasat
