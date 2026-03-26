Нацрада анулювала ліцензію телеканалу М1

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) на засіданні 26 березня 2026 року анулювала ліцензію телеканалу М1, що діє як юридична особа ТОВ «Телеодин». Про це повідомляє «Детектор медіа».

Канал мовив у цифровому ефірі у форматі DVB-T2 у складі мультиплекса MX-2 оператора «Зеонбуду». Окрім ефірного мовлення, М1 наразі доступний у мережах кабельних провайдерів і на OTT-платформах — зокрема MEGOGO, SWEET.TV, «Київстар ТБ», lifecell TV та Vodafone TV.

Варто зазначити, що раніше канал вже відмовлявся від окремих способів розповсюдження сигналу. У січні 2026 року М1 призупинив трансляцію через супутник Astra 4A. На офіційному сайті телеканалу зазначили, що це тимчасовий крок, зумовлений нестабільною ситуацією в країні й спрямований на оптимізацію роботи каналу.

Генеральна продюсерка М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна так прокоментувала це рішення: «Через критичну і важку ситуацію в нашій державі було прийнято рішення тимчасово відмовитись від мовлення через супутник, але з настанням найкращих часів ми обов’язково повернемо цю можливість».

Редакція Mediasat
