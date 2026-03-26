Нацрада анулювала ліцензію та реєстрації спортивних каналів XSport і XSport+

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) на засіданні 26 березня 2026 року анулювала ліцензію телеканалу XSport, що належить юридичній особі ТОВ «Тотвельд». Водночас регулятор скасував реєстрацію обох каналів — XSport та XSport+, повідомляє «Детектор медіа».

Як роз’яснив на засіданні заступник голови Нацради Олег Черниш, ліцензію та реєстрації відкликано за зверненням самої компанії — процедуру ініціювала юридична особа.

Зазначимо, що раніше партнери каналів вже отримали листи від власників із повідомленням про припинення мовлення з 1 квітня через несприятливу економічну ситуацію в країні.

XSport мовив у мультиплексі MX-3 оператора «Зеонбуд» і транслював хокей, баскетбол, бокс, футбол та інші види спорту. Канал розпочав мовлення ще 2012 року. XSport+ з’явився пізніше — 2021 року. Власником обох телеканалів є Борис Колесніков.