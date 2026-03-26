Нацрада анулювала ліцензію та реєстрації спортивних каналів XSport і XSport+

Телеканали XSport і XSport+

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) на засіданні 26 березня 2026 року анулювала ліцензію телеканалу XSport, що належить юридичній особі ТОВ «Тотвельд». Водночас регулятор скасував реєстрацію обох каналів — XSport та XSport+, повідомляє «Детектор медіа».

Як роз’яснив на засіданні заступник голови Нацради Олег Черниш, ліцензію та реєстрації відкликано за зверненням самої компанії — процедуру ініціювала юридична особа.

Зазначимо, що раніше партнери каналів вже отримали листи від власників із повідомленням про припинення мовлення з 1 квітня через несприятливу економічну ситуацію в країні.

XSport мовив у мультиплексі MX-3 оператора «Зеонбуд» і транслював хокей, баскетбол, бокс, футбол та інші види спорту. Канал розпочав мовлення ще 2012 року. XSport+ з’явився пізніше — 2021 року. Власником обох телеканалів є Борис Колесніков.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

В Україні заборонили ще дев’ять російських OTT-сервісів

26 березня Нацрада розширила перелік заборонених російських OTT-платформ, додавши дев'ять нових сервісів. Загалом у переліку вже 70 медіасервісів.
Новини

Верховний суд США: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів

Верховний суд США постановив: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів, якщо самі не сприяють таким порушенням цілеспрямовано.
Новини

У Німеччині провели обшуки в офісах стримінгового сервісу Kartina.TV

Німецькі силовики обшукали офіси Kartina.TV у Вісбадені й Вормсі. Сервіс підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільйони євро через мережу офшорів.
Новини

Уряд Великої Британії оприлюднив рекомендації щодо відключення мережі 2G

Уряд Великої Британії оприлюднив рекомендації щодо підготовки до вимкнення мережі 2G у 2029–2033 роках. Абонентам радять перевірити сумісність своїх пристроїв.
Новини

У «Дії» розпочалося голосування за назву національної LLM

У «Дії» стартувало фінальне голосування за назву для національної LLM. Із понад 3 тисяч пропозицій відібрали 10 фіналістів. Голосування триватиме до 29 березня.