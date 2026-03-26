Google представила Lyria 3 Pro — генератор трихвилинних музичних треків

Google випустила нову версію свого музичного генератора на основі штучного інтелекту (ШІ) — Lyria 3 Pro. Попередня модель Lyria 3, що з’явилася місяць тому, могла створювати треки тривалістю лише до 30 секунд. Pro-версія знімає це обмеження й дозволяє генерувати композиції до трьох хвилин, повідомляє компанія.

Разом зі збільшеною тривалістю Lyria 3 Pro отримала ширші можливості творчого контролю. Зокрема, користувачі можуть одразу в запиті задавати структуру майбутньої композиції — вступ, куплети, приспіви й бриджі, — а модель точніше відтворює ці елементи, ніж попередня версія. Відтак деталізація під час створення музики помітно зросла.

Introducing Lyria 3 Pro

Модель доступна на кількох платформах. У застосунку Gemini, де раніше вже працювала базова Lyria 3, Pro-версія відкрита лише для платних передплатників. Крім того, нову модель додано до відеоредактора Google Vids і до ProducerAI — інструменту для створення музики за допомогою ШІ, який Google придбала минулого місяця. Корпоративні клієнти матимуть доступ до моделі через Vertex AI у публічній попередній версії, а також через API Gemini та AI Studio.

Щодо навчальних даних, компанія повідомила, що модель навчалася на матеріалах партнерів і дозволеному контенті з YouTube. Google також наголосила, що Lyria 3 Pro не наслідує стиль конкретних виконавців. Втім, якщо користувач вкаже ім’я артиста в запиті, модель використає його творчість як широке джерело натхнення. Усі треки — незалежно від версії моделі — отримують цифровий водяний знак SynthID, що вказує на використання ШІ під час створення композиції.

Редакція Mediasat
