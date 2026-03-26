АМКУ дозволив «Київстару» придбати шість сонячних станцій на Львівщині

Новини
«Київстар» придбав власну СЕС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив «Київстару» набути контролю над шістьма сонячними електростанціями (СЕС) у Львівській області. Для мобільного оператора це вже друга інвестиція в енергетику.

Під контроль «Київстару» перейдуть компанії «Енерджі Спейс», «Терновиця Солар», «Терновиця Солар Плюс», «Санлайт Дженерейшн», «Енергопостач-Плюс» і «Лайтфул». За даними Forbes Ukraine, їхня загальна встановлена потужність на 2021 рік становила близько 103,9 МВт.

Чотири з цих компаній пов’язані з девелопером Іваном Торським, який очолює Greenville. Ще дві належать родині Трофименків — співвласників мережі кінотеатрів Multiplex. Варто зазначити, що ті самі активи вже виставляли на продаж у 2021 році — тоді їх мали продати французькій TotalEnergies через дочірню структуру Total Eren. Вартість угоди тоді оцінювали у 50–60 млн доларів, проте правочин так і не відбувся.

Нині вартість об’єктів, за оцінками учасників ринку, може бути нижчою через фізичне зношення обладнання. Орієнтовна ціна — близько 400 тис. доларів за 1 МВт встановленої потужності, що дає приблизну суму угоди на рівні 1,7 млрд гривень, або 41–42 млн доларів. Деталей правочину «Київстар» не коментує.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ця угода стане другою в енергетичному портфелі оператора. У грудні 2025 року «Київстар» придбав СЕС «Санвін 11» потужністю 12,95 МВт. Тоді компанія пояснювала, що власна генерація дає змогу частково задовольняти потреби в електроенергії й хеджувати ризики зростання цін на неї. За оцінками, «Санвін 11» забезпечує близько 4% енергопотреб «Київстару», що може свідчити про загальне споживання оператора на рівні понад 300 МВт.

На думку експертів, нові активи на Львівщині живитимуть власну інфраструктуру «Київстару» — зокрема дата-центри в регіоні. Згодом оператор може укласти прямі договори на частину виробленої електроенергії для власних потреб. Це дасть змогу скоротити витрати на передачу електроенергії через мережі загального користування.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
