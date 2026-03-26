АМКУ дозволив «Київстару» придбати шість сонячних станцій на Львівщині

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив «Київстару» набути контролю над шістьма сонячними електростанціями (СЕС) у Львівській області. Для мобільного оператора це вже друга інвестиція в енергетику.

Під контроль «Київстару» перейдуть компанії «Енерджі Спейс», «Терновиця Солар», «Терновиця Солар Плюс», «Санлайт Дженерейшн», «Енергопостач-Плюс» і «Лайтфул». За даними Forbes Ukraine, їхня загальна встановлена потужність на 2021 рік становила близько 103,9 МВт.

Чотири з цих компаній пов’язані з девелопером Іваном Торським, який очолює Greenville. Ще дві належать родині Трофименків — співвласників мережі кінотеатрів Multiplex. Варто зазначити, що ті самі активи вже виставляли на продаж у 2021 році — тоді їх мали продати французькій TotalEnergies через дочірню структуру Total Eren. Вартість угоди тоді оцінювали у 50–60 млн доларів, проте правочин так і не відбувся.

Нині вартість об’єктів, за оцінками учасників ринку, може бути нижчою через фізичне зношення обладнання. Орієнтовна ціна — близько 400 тис. доларів за 1 МВт встановленої потужності, що дає приблизну суму угоди на рівні 1,7 млрд гривень, або 41–42 млн доларів. Деталей правочину «Київстар» не коментує.

Ця угода стане другою в енергетичному портфелі оператора. У грудні 2025 року «Київстар» придбав СЕС «Санвін 11» потужністю 12,95 МВт. Тоді компанія пояснювала, що власна генерація дає змогу частково задовольняти потреби в електроенергії й хеджувати ризики зростання цін на неї. За оцінками, «Санвін 11» забезпечує близько 4% енергопотреб «Київстару», що може свідчити про загальне споживання оператора на рівні понад 300 МВт.

На думку експертів, нові активи на Львівщині живитимуть власну інфраструктуру «Київстару» — зокрема дата-центри в регіоні. Згодом оператор може укласти прямі договори на частину виробленої електроенергії для власних потреб. Це дасть змогу скоротити витрати на передачу електроенергії через мережі загального користування.