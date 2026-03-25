Телеканали XSPORT та XSPORT+ припиняють мовлення з 1 квітня 2026 року

Українські спортивні телеканали XSPORT та XSPORT+ припинять мовлення 1 квітня 2026 року. Про це йдеться в офіційному листі власника каналів — компанії «Тотвельд», адресованому партнерам мовника. Копія документа є в розпорядженні редакції Mediasat.

Причиною закриття вказано несприятливу економічну ситуацію в країні. Попри вихід з ефіру, раніше укладені угоди зберігають чинність — партнери зобов’язані виконувати фінансові зобов’язання в повному обсязі.

Уповноваженим представником з питань оплати, звірки взаєморозрахунків і стягнення дебіторської заборгованості призначено товариство з обмеженою відповідальністю «ВІА МЕДІА» (ТОВ «ВІА МЕДІА»). Відтак усі платежі та ділову кореспонденцію партнери мають надсилати на адресу ТОВ «ВІА МЕДІА» — відповідно до умов чинних договорів.

Довідково. XSPORT — загальноукраїнський мультиспортивний канал, що розпочав мовлення 22 січня 2012 року (раніше виходив під назвою «Хокей»). У його програмній сітці — хокей, баскетбол, бокс, футбол, єдиноборства, а також програми про екстремальні види спорту й здоровий спосіб життя. XSPORT+ запрацював 1 липня 2021 року як другий канал групи — орієнтований переважно на український спорт, зокрема трансляції національних змагань і міжнародних подій за участю українських спортсменів.

Редакція Mediasat
