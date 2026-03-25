OpenAI закриває Sora — нейромережу для створення відео

OpenAI оголосила про закриття нейромережі Sora — інструменту для генерування відео на основі штучного інтелекту. Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному акаунті компанії у соцмережі X. Точні терміни відключення застосунку та програмного інтерфейсу (API) компанія оприлюднить згодом.

Першу версію Sora випустили у грудні 2024 року. Сервіс був доступний передплатникам платних тарифів ChatGPT Plus і Pro. Майже через рік компанія представила оновлену версію — Sora 2, а також окремий мобільний застосунок із набором інструментів для створення відео. А зовсім нещодавно компанія обіцяла вбудувати Sora безпосередньо в ChatGPT.

Прощаючись із користувачами, команда Sora подякувала всім, хто створював матеріали за допомогою сервісу та гуртував навколо нього спільноту. «Те, що ви зробили з Sora, було важливим, і ми розуміємо, що ця новина розчаровує», — йдеться у публікації. Там само зазначено, що невдовзі компанія роз’яснить терміни відключення й розкаже, як зберегти створені роботи.

Мотиви цього рішення OpenAI виклала в коментарі для видання CNET. Пресслужба компанії повідомила, що дослідницька команда Sora зосередиться на симуляції світу — передусім заради розвитку робототехніки, яка допомагатиме людям розв’язувати реальні фізичні завдання. Одним із чинників такого переходу став висхідний попит на обчислювальні ресурси.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

За даними інших джерел, керівництво OpenAI також має намір посилити увагу до AI-інструментів для програмування. Зокрема, розглядається створення продукту, який об’єднає можливості Codex і браузера Atlas.