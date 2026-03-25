OpenAI закриває Sora — нейромережу для створення відео

OpenAI оголосила про закриття нейромережі Sora — інструменту для генерування відео на основі штучного інтелекту. Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному акаунті компанії у соцмережі X. Точні терміни відключення застосунку та програмного інтерфейсу (API) компанія оприлюднить згодом.

Першу версію Sora випустили у грудні 2024 року. Сервіс був доступний передплатникам платних тарифів ChatGPT Plus і Pro. Майже через рік компанія представила оновлену версію — Sora 2, а також окремий мобільний застосунок із набором інструментів для створення відео. А зовсім нещодавно компанія обіцяла вбудувати Sora безпосередньо в ChatGPT.

- Реклама -

Прощаючись із користувачами, команда Sora подякувала всім, хто створював матеріали за допомогою сервісу та гуртував навколо нього спільноту. «Те, що ви зробили з Sora, було важливим, і ми розуміємо, що ця новина розчаровує», — йдеться у публікації. Там само зазначено, що невдовзі компанія роз’яснить терміни відключення й розкаже, як зберегти створені роботи.

Мотиви цього рішення OpenAI виклала в коментарі для видання CNET. Пресслужба компанії повідомила, що дослідницька команда Sora зосередиться на симуляції світу — передусім заради розвитку робототехніки, яка допомагатиме людям розв’язувати реальні фізичні завдання. Одним із чинників такого переходу став висхідний попит на обчислювальні ресурси.

За даними інших джерел, керівництво OpenAI також має намір посилити увагу до AI-інструментів для програмування. Зокрема, розглядається створення продукту, який об’єднає можливості Codex і браузера Atlas.

- Реклама -

Редакція Mediasat
- Реклама -

