OpenAI відмовилася від угоди з Disney на $1 млрд

OpenAI вийшла з партнерства з The Walt Disney Company вартістю $1 млрд і згортає розробку відеогенератора Sora — менш ніж через шість місяців після підписання угоди. Про це пише The Wall Street Journal.

За умовами угоди, Disney мала вкласти $1 млрд в OpenAI з оцінкою близько $730 млрд, отримавши натомість право використовувати власних персонажів у відеогенераторі Sora. Партнерство охоплювало понад 200 героїв із ключових франшиз студії — зокрема Мікі Мауса, Попелюшку, Сімбу, Муфасу, Ліло і Стіча, а також Дедпула, Грута та Залізну людину.

Планувалося, що перші відеоролики за участю цих персонажів вийдуть на початку 2026 року. При цьому угода не стосувалася зовнішності та голосів живих акторів. Причини розірвання партнерства жодна зі сторін офіційно не розкрила.

OpenAI запустила Sora у 2024 році, прагнучи зміцнити позиції на ринку завдяки стрічці вертикальних роликів у форматі TikTok. Зараз компанія вирішила зосередити ресурси на ключових напрямах — мовних моделях та інструментах для генерації мультимедіа.