OpenAI відмовилася від угоди з Disney на $1 млрд

Walt Disney Company і OpenAI

OpenAI вийшла з партнерства з The Walt Disney Company вартістю $1 млрд і згортає розробку відеогенератора Sora — менш ніж через шість місяців після підписання угоди. Про це пише The Wall Street Journal.

За умовами угоди, Disney мала вкласти $1 млрд в OpenAI з оцінкою близько $730 млрд, отримавши натомість право використовувати власних персонажів у відеогенераторі Sora. Партнерство охоплювало понад 200 героїв із ключових франшиз студії — зокрема Мікі Мауса, Попелюшку, Сімбу, Муфасу, Ліло і Стіча, а також Дедпула, Грута та Залізну людину.

Планувалося, що перші відеоролики за участю цих персонажів вийдуть на початку 2026 року. При цьому угода не стосувалася зовнішності та голосів живих акторів. Причини розірвання партнерства жодна зі сторін офіційно не розкрила.

OpenAI запустила Sora у 2024 році, прагнучи зміцнити позиції на ринку завдяки стрічці вертикальних роликів у форматі TikTok. Зараз компанія вирішила зосередити ресурси на ключових напрямах — мовних моделях та інструментах для генерації мультимедіа.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

АМКУ дозволив «Київстару» придбати шість сонячних станцій на Львівщині

АМКУ дозволив «Київстару» придбати шість сонячних електростанцій на Львівщині загальною потужністю 103,9 МВт. Для оператора це друга інвестиція в енергетику.
Новини

В Україні заборонили ще дев’ять російських OTT-сервісів

26 березня Нацрада розширила перелік заборонених російських OTT-платформ, додавши дев'ять нових сервісів. Загалом у переліку вже 70 медіасервісів.
Новини

Верховний суд США: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів

Верховний суд США постановив: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів, якщо самі не сприяють таким порушенням цілеспрямовано.
Новини

У Німеччині провели обшуки в офісах стримінгового сервісу Kartina.TV

Німецькі силовики обшукали офіси Kartina.TV у Вісбадені й Вормсі. Сервіс підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільйони євро через мережу офшорів.
Новини

Уряд Великої Британії оприлюднив рекомендації щодо відключення мережі 2G

Уряд Великої Британії оприлюднив рекомендації щодо підготовки до вимкнення мережі 2G у 2029–2033 роках. Абонентам радять перевірити сумісність своїх пристроїв.